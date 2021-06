CB Bembibre PDM apuesta por Kadri-Ann Lass para reforzar el juego interior

Cuando aún quedan tres meses para que comience su andadura en su décima temporada en la Liga Femenina, el CB Bembibre PDM sigue trabajando para conformar una plantilla ilusionante. La séptima incorporación será la ala-pívot estonia de 24 años Kadri-Ann Lass, que llega al Bierzo procedente de la Liga de Hungría después de jugar durante el último curso en uno de los conjuntos más potentes del país magiar, Uni Györ, con el que participó en la Eurocup. De 191 centímetros de estatura, es internacional absoluta y disputó la fase de clasificación para el Eurobasket.

Nacida en la localidad estonia de Tartu, Lass inició su carrera deportiva en el Audentese SG/Noortekoondis de su país, en el que militó de 2010 a 2015 con dos breves pasos en 2013 y 2014 por el Eclex Tallin. Tras esta etapa en el país báltico, participó durante cuatro cursos en la Liga Universitaria de Estados Unidos (NCAA) con las Dukes de Duquesne, donde firmó una importante trayectoria ¬¬–registró una media de casi 11 tantos y cerca de 6 rebotes en su último año– llegando a coincidir con una exjugadora del Embutidos Pajariel Bembibre como Juca Vojinovic y con las hermanas españolas Laia y Judith Solé.

EXPERIENCIA INTERNACIONAL CON SU SELECCIÓN Y A NIVEL DE EQUIPOS

Después de finalizar su etapa formativa, fichó por uno de los clubes con mayor tradición en el baloncesto polaco, Wisla Can-Pack de Cracovia, donde coincidió con dos caras conocidas en el baloncesto español como Krystal Vaughn y Chloe Wells. Allí desempeñó un papel importante promediando casi 10 puntos y más de 5 rebotes, lo que le valió su fichaje por Uni Györ. En uno de los principales equipos de Hungría, quizá no tuvo el protagonismo esperado, aunque promedió más de 13 minutos en el campeonato doméstico con más de 4 tantos y más de 2 capturas por partido. Asimismo, disputó la segunda competición continental.

Internacional absoluta, participó en la fase de clasificación para el Eurobasket, en la que disputó cuatro partidos promediando 13 puntos y más de 4 capturas pese a medirse a selecciones como Bosnia y Herzegovina y Rusia. Su experiencia internacional comenzó en categorías de base con Estonia, consiguiendo una medalla de plata en el Europeo U18 de la División B. También ha estado en varios campeonatos de 3x3 en categoría absoluta y de formación, colgándose otra presea de plata en los Juegos Europeos de 2019.

PEPE VÁZQUEZ: “ENCAJA EN EL PERFIL DE JUGADORA QUE BUSCAMOS”

Sobre su fichaje, el técnico del CB Bembibre PDM, Pepe Vázquez, reconoce la apuesta por una jugadora que “no es muy conocida para el gran público. Es internacional, con todo lo valorable que ello conlleva –supone ser una de las mejores jugadoras de tu país, acota–, y cuenta con formación en Estados Unidos”, puntualiza el preparador gallego, que recuerda que “en sus dos años como profesional en Europa ha estado en dos clubes de mucha tradición, llegando a disputar la Eurocup”.













En cuanto a sus características de juego, Vázquez destaca de Lass su polivalencia: “Es una jugadora versátil, que puede ocupar las posiciones de 4 y de 5 por su altura y su corpulencia. Puede jugar de cara y de espaldas y tiene tiro exterior”, analiza el míster de Santiago de Compostela, que añade que “es una jugadora joven, con futuro y que nos puede ayudar en el presente. Aunque este último año no tuvo muchas oportunidades, encaja en el perfil de jugadora que buscamos por su amplio margen de mejora”, remacha.

KADRI-ANN LASS: “TENGO GANAS DE LLEGAR Y EMPEZAR A TRABAJAR DURO”

Por su parte, la nueva jugadora de la escuadra berciana se describe como “una jugadora de equipo. Mi prioridad es que todas juguemos bien y que juguemos bien en equipo”, enfatiza la nueva ala-pívot del conjunto bembibrense, que asegura que su estilo de juego es más defensivo: “Prefiero esforzarme en defensa y espero ayudar al equipo de esa manera. Trabajaré para que podamos ganar muchos partidos”, apostilla.

Por otro lado, Lass asegura que afronta esta nueva etapa con ilusión: “Estoy emocionada de llegar a España en mi tercera temporada después de mi regreso a Europa. Todavía no me he informado mucho”, confiesa la interior báltica, que espera conocer más sobre una cultura nueva para ella: “Conozco un poco sobre España y sobre la Liga Femenina. Tengo muchas ganas de conocer Bembibre”, recalca la jugadora estonia, contenta con su primera toma de contacto con el cuerpo técnico: “Hasta el momento todos han sido muy amables y acogedores. Tengo ganas de llegar y empezar a trabajar duro”, concluye.