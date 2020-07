El PP de Bembibre denuncia la falta de limpieza y mantenimiento en el área industrial del Bierzo Alto

El PP de Bembibre ha ampliado sus críticas sobre la falta de limpieza y mantenimiento por parte del Ayuntamiento al abandono que presenta el Polígono Industrial del Bierzo Alto, y exige al equipo de Gobierno emprender de manera urgente estas necesarias labores.

Al igual que ya lo hizo hace unos días, ante el estado de dejadez en el que aún se encuentran muchos puntos y caminos tanto en Bembibre como en el resto de localidades del municipio, el grupo popular vuelve a pronunciarse ante una insólita situación que se repite también en el Polígono, donde "no podemos permitirnos de ninguna manera semejante desidia y esta lamentable imagen que dista mucho de ser atractiva o interesante para futuras empresas”, ha afirmado la portavoz del grupo popular municipal, Elsa García.

Los populares advierten de que “si bien el parque industrial ha de ser ser nuestra carta de presentación para la dinamización económica de la zona”, según se encuentra actualmente, invadido por la maleza y el lamentable estado de varias de sus vías y glorietas, “se está convirtiendo en un polígono fantasma”.

"No cabe duda de que su actual estado no ofrece ningún atractivo para las empresas que puedan estar valorando instalarse en alguno de sus terrenos", subraya la portavoz popular, que no obstante destaca el esfuerzo que está realizando el personal contratado pero que, dadas las circunstancias, es evidente que necesita de un apoyo adicional.