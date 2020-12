La Asociación de la Avenida de la Puebla sigue trabajando para que “el centro de Ponferrada tenga vida”

La Asociación de Amigos de la Avenida de la Puebla sigue trabajando para que "el centro de Ponferrada tenga vida". Este año no podrán realizar el ya tradicional Festival de Navidad, pero mantendrán la exposición en la calle, utilizando los escaparates de locales comerciales vacíos como ya es tradición; una sala de exposiciones al aire libre.

Además, el Filandón Berciano ha creado para la avenida de la Puebla la exposición ‘La Puebla desde los que no la vimos latir’. Cabe recordar que el Filandón Berciano es una Asociación formada por jóvenes universitarios que buscan la manera de potenciar la comarca del Bierzo con nuevos proyectos que reivindiquen la riqueza y las posibilidades de su tierra.

“La exposición no es más que lo que intentamos plasmar en nuestras pequeñas acciones como colectivo, avanzar hacia delante sin perder la referencia nunca del pasado y la identidad. No podemos hablar del consumo de cercanía olvidando cómo era antes, no podemos hablar de la música pop sin mencionar la música tradicional que trascendió durante tantos años. Ponferrada no puede tener edificios teñidos de negro sin saber que fue la producción energética en esta región. Ponferrada es una ciudad presa en su historia más reciente y eso es lo que tratamos de explicar un puñado de chavales de pueblo que no se resignan a contemplar cómo dejamos de latir", apuntan desde la Asociación de Amigos de la Avenida de la Puebla.

La exposición cuenta con maquetas, fotografías, textos, objetos, dibujos, proyecciones. Una historia que relatan de escaparate en escaparate con un hilo conductor que ayudará a conocer el ayer y el hoy de Ponferrada. Indican que el objetivo “es conseguir un mañana mejor para todos en el Bierzo”.