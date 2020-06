Asaja considera que la vendimia en verde puede ser una opción para determinados viticultores

Una vez publicado en el B.O.E. el Real Decreto 557/2020, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas extraordinarias en el sector del vino para hacer frente a la crisis causada por la pandemia del Covid-19, ASAJA considera que hay viticultores a los que le puede interesar acogerse a la medida de la vendimia en verde, que consiste “en destruir o eliminar la totalidad de los racimos cuando todavía están inmaduros, y percibir a cambio una ayuda”.

“El objetivo de la medida es retirar producción del mercado en una campaña que se presenta abundante en producción y cuando las bodegas no dan salida a las existencias de la cosecha anterior debido a la caída del consumo por el cierre del canal HORECA, por lo que el sector espera precios bajos y grandes dificultades para vender la uva”, apuntan en una nota de prensa.

ASAJA considera que esta opción puede interesar a los viticultores que no tienen garantizada la compra de toda o parte de la cosecha por parte de las bodegas a unos precios razonables de mercado. La ayuda, que no está concretada hasta que no publique la normativa la Junta de Castilla y León, consiste en una compensación del 60% del valor medio de la uva en las tres últimas campañas en el ámbito territorial donde se ubique la parcela de viñedo objeto de la vendimia en verde, así como otra compensación equivalente al 60% del coste que se estime para la labor de eliminación de los racimos de uva.

Las fincas para las que se solicite esta ayuda han de tener una dimensión mínima de 3.000 metros, lo que de por sí excluye una importante superficie de viñedo del Bierzo debido al minifundismo.

ASAJA recuerda a los viticultores de la DO Bierzo que la decisión que tomen al respecto la han de adoptar en los próximos días, pues el plazo de solicitudes finaliza el 23 de junio.