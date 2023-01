La alcaldesa de Fabero carga contra Cendón tras su suspensión cautelar de militancia

La alcaldesa de Fabero, la socialista Mari Paz Martínez, criticó hoy al presidente provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, al que acusó de promover su suspensión cautelar de militancia a raíz del juicio por supuesta prevaricación administrativa al que se tendrá que hacer frente los días 20 y 21 de febrero. “Quiere quitarme a mí para poner a su tío”, señaló Martínez, quien recordó que Cendón es sobrino del que fuera regidor de Fabero durante 24 años, Demetrio Alfonso Canedo.

Según explicó la alcaldesa, la decisión de suspenderla cautelarmente se le comunicó “vía ‘whatsapp’”. A la espera de recibir el documento oficial, Ramón anunció su intención de recurrir la decisión y avanzó que no dimitirá de sus cargos institucionales “se pongan como se pongan”. “A mí me votó el pueblo de Fabero y será el pueblo de Fabero el que diga si tengo que irme, no estos personajes”, subrayó.

Ha reprochado a los responsables del partido la falta de apoyo a los cargos públicos -“creo que no se está haciendo”- y lamentó el “incomprensible escarnio público” al que se ve sometida por un caso que se remonta siete años atrás en el tiempo. “No sé si ahora han querido utilizar eso”, apuntó.

Además, la alcaldesa señaló que la formación tenía previsto celebrar un proceso de primarias durante la asamblea del próximo 18 febrero, en la que se barajaba la posibilidad de que se presentara una lista alternativa encabezada por Canedo. “Se ve que 24 años no le llegaron, igual tiene mucho más que aportar que lo que estoy aportando yo”, ironizó Ramón.

Con la “conciencia tranquila”, Ramón defendió su inocencia y reprochó a Cendón que argumente que “el partido ha cambiado de ética” para justificar la decisión. “Creo en el partido socialista, llevo más de 30 años como militante y sólo espero que se acabe esto”, concluyó.