La Agencia de Protección Civil de la Junta verifica la posibilidad de realizar llamadas al 112 desde Oencia

Tras conocer informaciones que aseguraban la imposibilidad de efectuar llamadas al 112 desde la localidad de Oencia, la Agencia de Protección Civil de Castilla y León solicitó este miércoles, 16 de marzo, a la Asociación de Voluntarios de Protección Civil de Carracedelo que, a lo largo de la tarde realizaran varias llamadas al 112 tanto desde el pueblo de Oencia como de sus alrededores para comprobar que resulta posible contactar con el Centro de Emergencias autonómico 112 desde dicha localidad berciana. Asimismo, se traslada desde el 112 un mensaje de tranquilidad a la población.

A este respecto, este miércoles por la mañana también se ha atendido en el Centro de Emergencias 112 Castilla y León una llamada de comprobación por parte de personal del Ayuntamiento de Oencia, efectuada en este caso desde la pedanía de Villarrubín.

La Agencia de Protección Civil recuerda que cualquier persona puede contactar con el 112 mediante un teléfono móvil, incluso en el caso de que su compañía de telefonía no tenga cobertura en el lugar desde el que se realiza la llamada, ya que las antenas de telefonía permiten que esas llamadas de emergencia progresen por cualquier red de las existentes. Solo en el caso de que el punto desde el que se llama al 112 no tenga cobertura de ninguna compañía, no será posible contactar con el centro de emergencias.

Asimismo, desde la Agencia de Protección Civil de Castilla y León se añade que el teléfono de emergencias 112 está disponible las 24 horas del día todos los días del año y que las llamadas no tienen coste alguno para la persona que contacta con el centro de emergencias.