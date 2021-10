El PP afea la “continua utilización política” de la sanidad por parte del Partido Socialista

La procuradora berciana en las Cortes de Castilla y León, Amparo Vidal, ha salido al paso de las declaraciones del procurador socialista Javier Campos asegurando que “lo único realmente delirante y surrealista es la continua utilización política por parte del Partido Socialista de la sanidad y su irresponsabilidad alarmando a la población”.

Desde el Partido Popular sostienen así mismo que se continuará defendiendo y trabajando por una sanidad presencial de calidad en el medio rural como así se ha puesto reiteradamente de manifiesto y muy recientemente en la Proposición No de Ley presentada junto con Ciudadanos y debatida en el pleno celebrado el 22/09/21.

En la misma línea, señala Vidal, en la PNL se recoge “que es imprescindible prestar una asistencia sanitaria de calidad, pero sin renunciar a la proximidad, sin cerrar consultorios locales y ofreciendo soluciones a una población que garanticen la equidad en la accesibilidad”. Todo ello sobre la base de unos principios que sirvan para reforzar la atención primaria, destacando la garantía de asistencia presencial médica y de enfermería en todos los centros de salud y consultorios locales de la red y el compromiso de no reducción de recursos sanitarios del medio rural para trasladarlos al medio urbano.

“Hemos reconocido las dificultades que atraviesa la atención primaria, no sólo por los efectos de la pandemia, sino también por la falta de médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria. “Esas dificultades se han traducido en redoblar el esfuerzo y trabajo desde la Junta para que los servicios estén garantizados, y lo están”. Continuamente ante situaciones extraordinarias se están buscando soluciones puntuales con el único objetivo de garantizar la prestación de los servicios. Estas soluciones, reiteramos, son puntuales para casos concretos”, ha apuntado Amparo Vidal.

“El objetivo es lograr soluciones definitivas”, subraya la procuradora berciana, y para ello, “reiteramos una y mil veces nuestra exigencia al Gobierno de España de una convocatoria extraordinaria MIR de Medicina Familiar y Comunitaria para absorber la bolsa de grado de medicina que no puede ser contratado por la administración pública al no contar con título de médico especialista; la agilización, manteniendo los estándares de calidad, de los procesos de homologación de títulos de especialista sanitario no expedidos en la Unión Europea y el impulso de un acuerdo con las fuerzas parlamentarias nacionales para redactar un Plan Nacional de Especialistas Sanitarios que permita contar con el número de especialistas médicos y de enfermeras necesarios para dar respuesta a las necesidades en los próximos 30 años”.

Además, los populares agradecer a todos los profesionales sanitarios, “especialmente a los que han colaborado con el Hospital del Bierzo trasladándose al mismo para cubrir las bajas que se han producido”. Finalmente, insisten una vez más en que “el servicio de radioterapia en el Bierzo es un compromiso irrenunciable y se están dando los pasos necesarios para su implantación”.