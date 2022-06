Aunque parezca que la adicción al juego es una problemática reciente, en realidad ha acompañado a la humanidad a lo largo de la historia. Posiblemente la aparición del juego online, el reconocimiento en los manuales diagnósticos como adicción tanto del juego online como de los videojuegos, el aumento de las casas de apuestas o el comenzar a contemplar las adicciones comportamentales dentro de la Estrategia Nacional sobre drogas (Plan Nacional sobre Drogas 2017-2024) han ayudado a que se visibilice y a que la población se conciencie más sobre los riesgos y consecuencias asociados.

Esta problemática, como adicción que es, conlleva consecuencias muy importantes tanto para las personas que la sufren, como para las personas allegadas. En ocasiones es difícil de comprender, por ejemplo, como una máquina tragaperras puede llegar a enganchar tanto como para conseguir que alguien se juegue el dinero del mes de su familia en apenas unas horas, o como alguien puede pedir créditos que le van a hipotecar durante décadas para poder jugar al bingo, etc. pero la realidad es que todos los días hay personas enfrentándose a estas situaciones.

No existe una única causa de la adicción, sino que existen factores (biológicos, psicológicos y sociales) que aumentan o disminuyen la probabilidad de que una persona pueda llegar a tener adicción (ej. dificultades en la regulación emocional, antecedentes familiares, problemas de control de impulsos, soledad, etc.). Dado que no es algo con lo que se nace o no se nace, es muy importante prevenir y eso está en la mano de toda la sociedad. La regulación legislativa es básica y necesaria, la sensibilización y concienciación de la población también y a nivel más específico, la realización de intervenciones preventivas de calidad (familiares, escolares, comunitarias…), basadas en la evidencia.

En los casos en los que ya se manifiesta la adicción, suele ser necesario el realizar tratamiento para llegar a mantener la abstinencia. En ocasiones hay personas que consiguen dejarlo sin tratamiento, pero suelen ser una minoría y en muchos casos tras un periodo sin jugar, recaen, esto se debe a que la clave no está en dejar de jugar sino que en realizar un proceso terapéutico que identifique las posibles causas y las trate, ayude a adquirir habilidades y estrategias alternativas y favorezca el cambio hacia un estilo de vida alejado del juego. Por ello el objetivo del tratamiento en vez de ser “dejar de jugar”, debe orientarse hacia “capacitar a la persona para no volver a jugar”.

Realizar un proceso terapéutico no es un camino de rosas, pero los beneficios a medio y largo plazo hacen que merezca la pena, ya que en muchas ocasiones llevan a la persona de nuevo a la vida. Y no hay duda de que de la adicción se puede salir, todos los días miles de personas lo hacen.