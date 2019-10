Absuelto el excoordinador de Vox Ponferrada de la supuesta agresión a su sucesor en el cargo

El excoordinador de Vox en Ponferrada, Rafael León, anunció este jueves que el juzgado número 8 de la capital berciana decretó su absolución en el proceso judicial por la denuncia que el pasado 29 de abril presentó su sucesor en el cargo, Juan José Tarilonte, por la supuesta agresión que León, cesado el 8 de febrero, le habría propinado. El fallo alude a la “falta de pruebas suficientes de los hechos” y ahora León exige a Tarilonte y a otros miembros del partido en Ponferrada, como Fátima López Placer, Ricardo Jesús Jiménez y María Dolores Esteban, que desmientan públicamente la noticia.

Para ello, León ofrece un “tiempo prudencial de siete días” antes de emprender las medidas legales oportunas contra estas cuatro personas, a las que acusa de poner en marcha una “caza de brujas” con el objetivo de manchar su imagen. León lamentó que se haya violentado su presunción de inocencia y atribuyó las “acusaciones infundadas” de sus compañeros de formación a las denuncias que hizo públicas acerca de las supuestas injerencias externas en el partido por parte de los responsables de la Fundación Francisco Franco.

En referencia a la valoración judicial de los hechos, León destacó que, según el fallo, “no hay indicios de que la agresión se produjera”. “No se aportó ninguna prueba al juicio, no había testigos y no hubo una versión coherente y permanente por parte del denunciante”, explicó el ex coordinador de la formación, que consideró que el episodio se encuadra en un problema de “venganzas personales”. “No pueden ver que alguien sea superior a ellos”, concluyó.