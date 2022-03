Absuelto el exalcalde de Cubillos del Sil de prevaricación, malversación y negociación prohibida

La Audiencia Provincial de León absolvió al exalcalde de Cubillos del Sil José Luis Ramón de los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a los funcionarios. El que fuera regidor entre 1999 y 2015 y presidente del Consejo Comarcal del Bierzo entre 2007 y 2011 estaba acusado de atribuir determinadas obras o servicios a personas o empresas con las que mantenía vínculos de amistad, profesionales o de colaboración política.

Además, el tribunal descarta la existencia del delito de malversación ya que considera que no existe una apropiación o distracción de fondos públicos. Igualmente, la sentencia destaca que Ramón no participó ni directa ni indirectamente en los contratos cuyo pago ordenó. En ese sentido, el auto insiste en que estos contratos no eran necesariamente encargados de una forma directa por él, sino a través de concejales delegados o personal del Ayuntamiento.

De igual modo, la sentencia concluye que no existe un abuso del sistema de contratación menor y que el exalcalde no incumplió su deber de abstención. Por último, el tribunal descarta el delito de prevaricación administrativa, pese a las notas de reparo de la Secretaria Interventora contra algunos de los pagos ordenados entre los años 2008 y 2013.