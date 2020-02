'Tocados por un ángel', proyecto de emprendimiento de la berciana Bea Sánchez

La berciana Bea Sánchez, ingeniera de minas de formación, es la impulsora del proyecto bajo el título 'Tocados por un ángel'. La protagonista no ha cumplido aún los 30 años, pero ya ha sabido reinventarse y aparcar su trayectoria laboral en el ámbito de las energías renovables para transformar lo que era una afición en un proyecto empresarial centrado en el diseño de tocados.

Pese a que en el último año ha estado dedicada en cuerpo y alma a la puesta en marcha de su idea, Bea continúa formándose y compagina la puesta en marcha del negocio con su tercer máster. “No he abandonado la ingeniería en ningún momento, no he dejado nunca de formarme, porque tienes que ir con los tiempos”.

La joven tiene raíces familiares en la localidad de Cortiguera. Fue un parón en su actividad laboral el detonante que la impulsó a aventurarse en el mundo del emprendimiento.

Una vez convencida de su apuesta, tuvo que enfrentarse a los problemas habituales que se encuentran los que inician su aventura empresarial. Su participación en el taller ‘Competencias digitales para emprendedoras’, impartido por el Consejo Comarcal del Bierzo, le abrió las puertas de un concurso organizado por Zona from Facebook con motivo del Día de la mujer emprendedora, en el que resultó seleccionada entre las ganadoras.

Además, la institución comarcal también le brindó asesoramiento a través de su Servicio de Iniciativas Emprendedoras (SIE), donde le ofrecieron facilidades para darse de alta como autónoma, orientación para hacer su página web, así como información y ayuda en la tramitación de subvenciones, recuerda. En mayo, al inicio de la temporada de bodas y comuniones, pudo poner en marcha su empresa, bautizada con el nombre de ‘Tocados por un ángel’.

Las creaciones de ‘Tocados por un ángel’ son accesorios únicos, elaborados de manera artesanal, a partir de lazos, retales y figuras de tela, flores naturales o preservadas y porcelana fría, una especie de arcilla que se seca en unas ocho horas y que Bea moldear con las manos o con herramientas sencillas.

De cara al futuro próximo, Bea tiene intención de seguir formándose para mejorar sus diseños y confiesa que el trabajo con tela aún es una de sus asignaturas pendientes. Entre sus metas a corto plazo, también destaca el desafío de conseguir colaboraciones con peluquerías o tiendas de ropa de la comarca, desde los que poder ofrecer sus productos, como ya hace en la peluquería regentada por su tía.

Otro de los retos de la empresa pasa por la desestacionalización del trabajo. Su apuesta pasa por la diversificación de productos y por ofrecer complementos, accesorios y detalles para las ceremonias, como bastidores para anillos, pequeñas cajas para las arras o cinturones de flores. La idea es conseguir pedidos grandes a principio de año para ir trabajando en ellos a lo largo de varios meses y aprovechar el resto del invierno para hacer ‘stock’ y repartirlo, a modo de escaparate, entre los establecimientos colaboradores al inicio de la siguiente temporada.