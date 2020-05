Columna de Silvia Rodríguez en COPE Bierzo-Capítulo 42 (Vender la piel del oso)

VENDER LA PIEL DEL OSO

Se revela osada cuando menos esta gesta de vender la piel del oso antes de cazarla, entre otras cosas, porque para ello, primero tenemos que avistar al plantígrado y después abatirlo.

Con toda seguridad el oso no nos lo va a poner fácil.

Los bercianos habíamos puesto nuestro anhelo en la idea de pasar a la Fase 1, desde que comenzó este famoso ‘plan de desescalada’.

Sin embargo y aunque era de esperar, dado que no cumplíamos con los criterios sanitarios exigidos, esta negativa ha caído como un jarro de agua fría. Nos las prometíamos muy felices con la visión de una Ponferrada alegre, con la mayoría de sus comercios y bares abiertos de nuevo al público, el bullicio de las terrazas y la algarabía infantil de los parques, imaginábamos la ciudad que conocimos antes del estado de alarma.

Tal vez, solo tal vez no éramos conscientes de la realidad, de lo que nos esperaba ahí fuera, porque de otra manera es incomprensible.

Desde el momento en el que anunciaron las ‘medidas de alivio’ una inmensa minoría decidió de ‘Motu Proprio’ que este necesario encierro había terminado y podíamos hacer vida normal, salir a la calle contraviniendo las normas, ignorando la distancia de seguridad o las distintas franjas horarias. Así era habitual encontrarse con personas de todas las edades corriendo, paseando o charlando animadamente en corrillos, como si no ocurriera nada…

Puedo entender que las temperaturas primaverales invitaran al paseo, y estos largos meses confinados en nuestros domicilios, pesaran ya como una losa e invitaran a socializar con nuestros vecinos y amigos; lo que me resulta incomprensible es que perdamos de vista el asunto fundamental, el monstruo sigue ahí, al acecho. Por no mencionar la conducta execrable de estos jóvenes que incumpliendo el estado de alarma han decidido celebrar sus fiestas de cumpleaños y sus botellones, como si no ocurriera nada…

¿A qué estamos jugando?¡ El peligro aún no ha pasado! Los sanitarios están exhaustos, han realizado un esfuerzo sobrehumano. En este escenario, un repunte de contagios o de fallecidos implicaría tirar por la borda, el sacrificio realizado durante este tiempo y significaría volver de cabeza a la casilla de salida, en la que podemos anclarnos ‘Sine Die’.