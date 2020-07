Columna de Silvia Rodríguez en COPE Bierzo-Capítulo 53 (“Azarías")

“AZARÍAS"

Descubrí a Miguel Delibes en ‘Cinco horas con Mario’ el genial monólogo en el que Carmen Sotillos desgrana episodios de su vida y de su matrimonio en el velatorio de su marido que acaba de fallecer de forma inesperada.

Su estilo original, único e inimitable, tan recio, tan castellano, me cautivó desde entonces y me condujo a la extensísima obra de este egregio escritor vallisoletano, merecedor de un lugar preeminente en la literatura del siglo XX. ‘Las ratas’, ‘La sombra del ciprés es alargada’, ‘Mi idolatrado hijo Sisí’, ‘El príncipe destronado’, ‘El Camino’ ,’El hereje’ y ‘Los Santos Inocentes’, la obra maestra de este gran contador de historias, ambientada en un cortijo extremeño en la España de 1960, en la que de forma magistral retrata las precarias condiciones de vida de una familia de campesinos, al servicio de los señores, en la que se ponen de manifiesto las humillaciones, el abuso y las injusticias, que como no podía ser de otra manera terminan desencadenando la tragedia.

Apasionado de la caza y del mundo rural, su obra está profundamente marcada por este entorno. De hecho, recuperó para la literatura una gran variedad de “palabras terruñeras".

Sabedor de la importancia de las mismas, poseedor de un léxico riquísimo en matices, cuidaba al máximo la expresión, trataba el lenguaje con mimo, con respeto, pulcritud y esmero, como académico que ocupaba el sillón “e minúscula“ desde 1975.

En el centenario de su nacimiento la Fundación Miguel Delibes ha donado a la Biblioteca Valentín García Yebra de Ponferrada, las obras completas del autor, después de que ésta última dedicará el Salón del Libro infantil a la figura de Delibes. Tengo la certeza de que en las salas de nuestra biblioteca resonará para siempre el eco de la voz ronca de Azarías llamando a su “milana bonita".

SILVIA RODRÍGUEZ, COLABORADA DE COPE BIERZO

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana ‘Con otra perspectiva’ en Cope.es/Bierzo.

Silvia Rodríguez es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, decidió estudiar esta carrera porque le apasiona la lengua y especialmente la literatura. Además, le encanta leer, escribir y escuchar buena música. Es feliz trabajando en equipo y entiende “que estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”. Es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una gran labor en nuestra comarca. Enamorada de su profesión, la enseñanza. Es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal. Se define como una persona vital, alegre, optimista y sobre todo con gran sentido del humor.