El Carnaval de Ponferrada calienta motores

CARNAVAL: 2 AL 5 DE MARZO 2019

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

SÁBADO DÍA 2 de Marzo: Comienza EL CARNAVAL.

18.00 h.- AVDA. DE ESPAÑA: Concentración de PEÑAS y otros grupos o individuales disfrazados.

18,30 h.- Salida de las Peñas y de todos los grupos y personas disfrazadas desde la Avda. de España, recorrido: Glorieta del Templario, Avenida Portugal, calle La Cemba, calle Málaga, Avda. Fabero y finalización en la Avda. de la Martina.

18.45 h.- XI RECREACION DEL ENTROIDO BERCIANO”, a cargo del grupo folklórico y cultural “ALEGRIA BERCIANA. Salida del aparcamiento del Centro Comercial La Herrería, acompañados de atuendos y acompañamientos musicales. Recorrido: Glorieta del Templario. Av. España. Plaza Fernando Miranda (tiempo de animación musical…10 min.). Av. Pérez Colino. Glorieta Luis del Olmo. Av. Del Castillo. Aparcamiento frente al Albergue de Peregrinos.

19,30 h.- AVDA. LA MARTINA, frente a Glorieta Avda. Portugal: Elaboración y degustación del “FERBUDO POPULAR”. Organiza: Patronato Municipal de Fiestas con la colaboración de la Asociación “Flores del Sil Existe” y Asociación de Peñas de Ponferrada. Gran baile con el trío “MAYEL”.

19:45 h.- Aparcamiento frente al Albergue de Peregrinos, (tiempo de animación musical…45 min.) Fin de fiesta con la quema del muñeco de paja y los “fachois” y música para todos. El fuego que se va a realizar tiene como única materia combustible los fachones de paja, con el muñeco sujeto a una base metálica.

DÍA 3 Domingo. Carnaval infantil: Organiza: Área de Juventud del Ayuntamiento de Ponferrada y Cima, con la colaboración de las AMPAS de los Colegios del Municipio.

15.30 h. Concentración de participantes en la parte posterior del Pabellón Municipal del Toralín.

16.00 h. Salida del desfile, que transcurrirá por la Avda. de Asturias, Glorieta de la Libertad, C/ General Gómez Núñez, Avda. de Valdés, C/ Camino de Santiago, Plaza de Lazúrtegui, C/ General Gómez Núñez, Glorieta de la Libertad y Avda. de Asturias, para regresar a la zona de salida.

Al finalizar el desfile los participantes serán obsequiados con un bocadillo y una bebida. Los niños no agrupados y que deseen participar libremente, deberán colocarse antes de las 16:00 h. en la parte final del desfile.

DÍA 4 Lunes. Carnaval de los jóvenes: Rompecabezas 2019.- Organiza: Área de Juventud del Ayuntamiento de Ponferrada y Cima.

Inscripción y bases: Lunes 4 de marzo, de 11:00 h. a 13:00 h., en la Casa de Cima (Parque del Temple).

15:00 h. Comprobación de equipos participantes y selección de los cinco mejor disfrazados.

16.15 h. Entrega de las pistas y comienzo del “Rompecabezas 2019”

Gran juego donde pueden participar grupos de entre 5 y 10 jóvenes disfrazados, mayores de 12 años, cuya finalidad es encontrar alguna de las 36 tarjetas escondidas por la ciudad, con la ayuda de las pistas que les entrega la organización. A los cinco grupos mejor disfrazados se les facilitará pistas de ayuda.

Premio: 950 €, repartidos en 36 tarjetas de diversas cuantías. Los premios son acumulables. Todas las tarjetas encontradas tienen premio.

Bases completas en www.cimainforma.es

DÍA 5 MARZO.- MARTES DE CARNAVAL.-

17:00 h.- TRADICIONAL CONCURSO DEL DESFILE DE CARNAVAL. Organización y concentración de participantes: C/ Eugenia Millaret, frente al AUDITORIO MUNICIPAL.

17,30.- Salida oficial de la Glorieta de la Avda. Portugal, entronque a calle La Cemba. Recorrido: Avda. Portugal. Plaza de Templario. Puente del Ferrocarril. Avenida Valdés. C/ Fueros de León. Camino de Santiago. Plaza de Lazúrtegui. Avda. La Puebla. C/ General Vives. Plaza La Carrasca. C/ Ancha, calle Obispo Osmundo y Aparcamiento frente el Albergue de Peregrinos.

Después tendrá lugar el Fallo del Concurso y ENTIERRO DE LA SARDINA: Colaboran los Colegios de Flores del Sil y La Asunción, junto con la Guardería “Santa Mónica”, quienes se encargan de la elaboración de una sardina de dos metros y medio y que participarán en el desfile acompañada de las tradicionales plañideras.