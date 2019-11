Libros al Aire-Santos o nada

SANTOS O NADA

La santidad no es algo reservado a unas cuantas personas que idealizamos y que, en apariencia, jamás tienen dificultades en sus vidas, ni se equivocan nunca. Eso no es real. La santidad es para todos. ¡Estamos llamados a ser luz en medio del mundo! En estas páginas el autor propone que seas revolucionario. ¿Cómo? Eligiendo ser santo. ¿Qué falta de Dios en tu familia, en tus amigos, en tu lugar de estudio, en tu trabajo, en tu grupo de la parroquia? Seguro que se te ocurren muchas cosas pequeñas y muy concretas. Ponlas con actos sencillos de amor y estarás haciéndote santo. Así de sencillo y así de precioso es. La santidad no es que merezca la pena, ¡es que merece la vida entera! (Ed. PALABRA).