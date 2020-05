Libros al Aire-Dios te quiere feliz

DIOS TE QUIERE FELIZ

Dios te quiere más y mejor de lo que tú te quieres a ti mismo, por tanto su voluntad es que seas feliz. El gran engaño está en buscar la felicidad al margen de la voluntad de Dios, quien tiene un plan personal de amor para ti que estás llamado a descubrir. Para ello, es necesario vivir en la presencia de Dios, abierto a su voluntad, sin miedos. Tú mira hacia adelante, mira hacia Jesús, y deja que Él ilumine tu camino. Lo importante no es lo que tú has soñado, sino lo que Dios ha soñado para ti. El sueño de Dios es que tú seas santo y Él tiene un camino para que ese sueño se haga realidad. Ya lo descubrirás, no tengas prisas, no dudes, estate atento y confía, sabiendo que Dios te quiere... que Dios te quiere feliz... que Dios te quiere santo... Esto que nos dice Monseñor José Ignacio Munilla no es ninguna novedad, tampoco el libro del que es autor, pero si siempre viene bien recordarlo, ahora, en estas circunstancias, conviene tenerlo siempre presente, y gritarlo “por las ventanas” (Ed. PALABRA).