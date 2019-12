Libros al Aire-10 maneras de destruir la imagicón de tu hijo

10 MANERAS DE DESTRUIR LA IMAGINACIÓN DE TU HIJO

¿Quiere destruir la imaginación de su hijo? Fácil. No le deje contemplar el cielo estrellado, aleje lo máximo posible de él cualquier instrumento musical, impídale juguetear con herramientas, no le cuente nada semejante a un cuento de hadas y manténgase, como agente de la KGB, pegado a su chepa. Es importante, en contrapartida, que pase mucho tiempo en el colegio, que no descanse en el manejo del iPad y que vea con constancia la televisión. Éxito garantizado. Anthony Esolen, prestigioso ensayista estadounidense, denuncia qué es lo que no le gusta y por qué de esta sociedad actual: se ha privado a los niños de lo más maravilloso de la niñez. Pero no lo hace en tono pesimista regodeándose en la añoranza de un tiempo superado, augurando un futuro oscuro. Al contrario, en cada línea de su ensayo subyace la esperanza de que los niños vuelvan a estremecerse con un paisaje hermoso, a emocionarse con las hazañas de éste u otro caballero o a inventar historias en las que ellos mismos sean los héroes. (Ed. HOMOLEGENS)