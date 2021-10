Libros al Aire- Santos para pecadores

SANTOS PARA PECADORES

Cristo no vino a llamar a los santos, sino a hacer santos a los débiles, a los torpes y a los pecadores. Por eso los santos no son sólo modelos imitables de santidad, sino recordatorios del poder de la gracia de Dios, mayor que cualquier defecto humano. No pocos santos tuvieron que luchar contra tentaciones muy similares a las que sufrimos hoy. Para que lo veamos claro, el autor del libro acude a la historia de un mercenario adicto al juego, de un adolescente repudiado por los suyos, de una mujer noble de mala reputación y un noble misionero que ve fracasar muchos de sus esfuerzos, un capellán real que escapa de la horca, un hereje hedonista y mujeriego que llegará a ser uno de los más grandes teólogos de la Iglesia católica, y otras almas imperfectas que se ven perfeccionadas por el dolor y la enfermedad. Porque no hay nadie tan pecador que no pueda encontrar un pecador mayor entre los santos (editorial Rialp).