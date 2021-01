Libros al Aire- Juego de la Oveja

JUEGO DE LA OVEJA

Y tiro porque me deja.Camino de Belén... pueden pasar muchas cosas. Porque la Navidad no es un cuento, ni tampoco un lugar. La Navidad es un acontecimiento que ocurrió hace mucho, pero al que todavía estás a tiempo de llegar. ¿Te animas? Para que no te pierdas en el camino te dejamos unas instrucciones y un secreto: sigue a la oveja, porque de oveja en oveja tira porque te deja... El final está lleno de sorpresas, pero lo mejor es el tiempo que habrás pasado con tu familia y amigos. El juego contiene: 1 tanlero 49X49 CM (abierto) en cartoné plastificado, 1 dado, 4 fichas de colores, instrucciones y glosario.