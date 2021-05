Libros al Aire- Biografía de la luz

BIOGRAFÍA DE LA LUZ

Una lectura mistica del Evangelio. Biografía de la luz es un texto pensado para todos los buscadores espirituales y, por ello, escrito desde una perspectiva cultural más que confesional. Un libro para revisar la propia vida y para descubrir, tras el ruido de las sombras, que no buscaríamos lo luminoso si no fuéramos, al fin y al cabo, seres de luz. En la línea de sus anteriores entregas literarias (El olvido de sí, Entusiasmo, la aclamada Biografía del silencio...), Pablo d'Ors, sacerdote y escritor, nos regala ahora su obra definitiva. Todos necesitamos reflexiones como éstas, tan transparentes: historias que nos ayudan a ver las cosas de nuevo como son. Como seguramente las veíamos cuando éramos niños. Imágenes e ideas que hacen patente que la vida no está lejos o fuera, sino dentro y aquí (editorial Galaxia Gutenberg).