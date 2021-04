Libros al Aire- Se buscan amigos y lavadores de pies

SE BUSCAN AMIGOS Y LAVADORES DE PIES

El cardenal Seán O’Malley (fraile franciscano capuchino y sacerdote), fue creado como cardenal por Benedicto XVI, y escogido por el Papa Francisco como miembro para el consejo de cardenales que asesora al Santo Padre, en este libro nos propone que “nos arrodillemos para sentir la Palabra de Dios”, y dice que nuestra teología debe ser una “teología de rodillas”. El título escogido por el cardenal se debe a que cree que “si Jesús pusiese un anuncio llamando a quien quisiera a hacerse su discípulo, muy bien podría ser este: Se buscan amigos y lavadores de pies”. Jesús quiere amigos, no meros trabajadores, quiere que no se disputen los primeros puestos en la mesa y comiencen a luchar por la toalla. Queda claro que el instrumento elegido por el cardenal para ayudarnos a la conversión es… el humor. José Tolentino de Mendonça, escribe en el prólogo: “Creo que ese es el secreto que hace de él uno de los grandes maestros de nuestro tiempo. ¡Quien lea este libro no lo va a olvidar!” (editorial PPC).