Carta semanal de Monseñor Jesús Fernández: "Trabajo y ecología integral"

Lee y escucha aquí la carta de esta semana del obispo de Astorga.

"TRABAJO Y ECOLOGÍA INTEGRAL"

Cuando Dios dijo a nuestros primeros padres: “Sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla” (Gen 1, 28), responsabilizaba al ser humano del cuidado del jardín en medio del cual le había situado como guardián, no como dueño. Sin embargo, la frase se ha utilizado en ocasiones como excusa para exprimir los recursos naturales sin control.

Llegada la modernidad, el sueño de Dios se ha ido desvaneciendo, lo que ha provocado el alejamiento del hombre de la naturaleza y ha aumentado la sobreexplotación de la misma y del propio trabajador. Junto a la desaparición de Dios del horizonte cultural y vital y el auge del antropocentrismo, la modernidad trajo también el auge de un pensamiento materialista y desencantador de la realidad que, si bien por una parte permitió el avance científico, por otra erradicó la visión de cada criatura como sacramento de Dios y abrió la puerta a su manipulación y uso sin ningún tipo de control ético. A este reduccionismo se sumó la aparición del capitalismo como sistema económico y social en busca de la mayor ganancia con la menor inversión que, apoyado en la tecnocracia, transformó los medios de producción y de consumo. Y, en fin, colaboró también a la sobreexplotación la convicción, presente hasta bien entrado el siglo XX, de que los recursos naturales eran ilimitados.

Las consecuencias medioambientales y sociales de esta deriva las pone de relieve el Papa Francisco en su Carta Encíclica Laudato Si´: la contaminación atmosférica y de residuos, el cambio climático, la escasez de agua y la pérdida de biodiversidad. Y, en el campo social: la desigualdad y la injusticia. Como dice el Santo Padre, “el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos”.

Llegados a este punto, cabe preguntarse si los católicos de esta Iglesia particular de Astorga nos encontramos suficientemente concienciados y comprometidos en medio de esta lamentable situación. Es cierto que las consecuencias medioambientales son menos perceptibles en nuestro mundo rural: no tenemos que sufrir graves episodios de contaminación, el cambio climático sólo se asoma de vez en cuando, por el momento tampoco nos falta el agua, seguimos viendo volar a los mismos pájaros… Pero, sabemos también que el mundo no se termina en nuestros límites geográficos y que estos fenómenos tienen alcance global.

No podemos olvidar tampoco que los que más sufren los problemas medioambientales son los pobres: la desertización de amplias zonas provoca paro y emigración, la contaminación trae enfermedades que los pobres no pueden curar… No nos deben servir de excusa las exageraciones del animalismo o el aborto. El Papa Francisco nos llama a una conversión ecológica que sitúe de nuevo a Dios en el centro, que asuma un planteamiento moral garante de la solidaridad intergeneracional y la sostenibilidad del planeta, que adopte nuevos estilos de vida, que garantice el trabajo humano ante la tendencia a suplirlo por una máquina para economizar…

El tema merece ser abordado en profundidad. Con este fin, la Delegación diocesana de Apostolado Seglar y Pastoral Obrera nos invita a un encuentro que tendrá lugar en el Seminario Mayor de Astorga el día 26 de febrero, a partir de las 11 de la mañana. Nos acompañará Enrique Lluch Frechina, un economista cristiano de reconocida fama. Hasta pronto. Que Dios os bendiga.

Recibid mi bendición + Jesús, Obispo de Astorga.





