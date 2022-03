Carta semanal de Monseñor Jesús Fernández: ("A pie de obra").

Lee y escucha aquí la carta de esta semana del obispo de Astorga.

“A PIE DE OBRA”

Llevamos recorridos siete meses del presente curso, plagados de sueños, de retos y de trabajos. Pues bien, con el objetivo de valorar lo andado, ofrecer una experiencia de encuentro, de reflexión y de oración, a lo largo de los meses de febrero y marzo, he visitado las once Unidades Pastorales y las cuatro Zonas de la diócesis. Junto a los sacerdotes, los consagrados y los laicos, he vivido momentos muy hermosos que ya nos ayudan a profundizar en la comunión, que nos alientan en la participación y en la misión a la hora de edificar la Iglesia y de tejer el mundo con las mimbres del Reino de Dios.

Urgidos por los últimos Papas, estamos empeñados en una urgente renovación pastoral. Nos anima a ello también el Papa Francisco con su Exhortación Evangelii Gaudium y, últimamente, con la convocatoria del Sínodo universal en el que también ha participado nuestra Diócesis.

Como indico en mi reciente carta pastoral “Evangelizadores con espíritu para una pastoral misionera en las Unidades Pastorales” (UPA), esta renovación requiere, en primer lugar, la conversión personal; se apoya también en la adopción de un estilo pastoral renovado y, finalmente, en la renovación de las estructuras: sin anular la aportación de las parroquias y de los distintos ministerios, las UPA tejen redes y comparten servicios de modo que, superando los parroquialismos y los clericalismos, mejoran la comunión, desarrollan la corresponsabilidad y lanzan hacia la misión.

En mi visita a las once UPA, en el contexto de un Retiro espiritual, he tratado de situar la vocación presbiteral ante el espejo de la llamada de Jesús a los Doce Apóstoles. También he procurado recordar algunas condiciones para que esta llamada se mantenga viva y actual en el corazón de los sacerdotes: la oración, la maduración en su condición de discípulos, y la fraternidad sacerdotal. Y, en fin, he subrayado la importancia de la pastoral vocacional y del testimonio alegre y servicial como método ideal para realizarla.

Además, junto con el Vicario general, los territoriales y los propios sacerdotes, he valorado los pasos dados en la implementación de las UPA. Comprobamos con alegría que, aunque con distintos ritmos, se han ido dando pasos en la formación de los equipos y en la puesta en marcha de los Centros de la Escuela diocesana de evangelizadores en las UPA.

En números redondos, 550 agentes de pastoral participan en la Escuela que cuenta con al menos un Centro en cada una de las UPA. También he visitado en las Zonas pastorales de Galicia, Bierzo, Astorga y Zamora a los participantes en ella. A partir de la parábola del patrono generoso, hemos podido actualizar la llamada de Dios a trabajar en la viña de la Iglesia y del mundo y hemos escuchado la invitación del Señor a tener como principal motivación de este trabajo el equivalente al denario, es decir, la vida eterna, la vida en Cristo.

Otro de los objetivos del curso ha sido el impulso de la pastoral familiar. Se han realizado con éxito distintas actividades, pero hemos de lamentar la escasa oferta de cursillos prematrimoniales. A la espera de la elaboración de un plan integral, se ha de proceder como lo hacíamos antes de la pandemia. Pido a todos los responsables un esfuerzo para que a nadie se le niegue la oportunidad de una preparación próxima para su matrimonio.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y, en fin, se han puesto en marcha los encuentros Vivit para jóvenes, quedando pendiente la constitución del grupo de la zona de Zamora. En manos del Señor ponemos todas estas tareas más la elaboración del nuevo plan. Que Dios nos ayude.

Recibid mi bendición + Jesús, Obispo de Astorga.