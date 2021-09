Carta semanal de Monseñor Jesús Fernández- "Orar, el primer gesto evangelizador"

Carta semanal de Monseñor Jesús Fernández, obispo de Astorga: "Orar, el primer gesto evangelizador" "

“ORAR, EL PRIMER GESTO EVANGELIZADOR”

Queridos diocesanos: Os saludo con afecto fraterno. Concluido este tiempo de descanso, reanudo mi Carta semanal.

Hace unos días, tuve la oportunidad de arrodillarme ante la imagen de la Virgen del Pilar en Zaragoza. La imaginación me hizo revivir aquellos primeros compases de la predicación evangélica en España por parte del apóstol Santiago. Estaba el amigo del Señor abatido, pues el Mensaje evangélico apenas era escuchado y la fe se resistía a brotar en los pobladores de la península. Fue entonces cuando la Santísima Virgen María se le apareció para animarle y darle fuerzas para continuar la misión.

Descarten los mal pensados comparar mi estado de ánimo con el del Apóstol. No me siento ni abatido, ni desanimado; ahora bien, todo apunta a que estamos iniciando un tiempo nuevo que nos exige cambios. Nuestra Iglesia particular de Astorga comienza un curso en el que se propone dar un fuerte impulso a la renovación pastoral, con la conciencia clara de que sólo será posible desde la conversión personal y la oración.

Afortunadamente, no necesitamos acudir a Zaragoza para orar; yo lo hice de paso a Peralta de la Sal, patria de s. José de Calasanz, en la provincia de Huesca, donde acudí a impartir una tanda de Ejercicios espirituales a los sacerdotes de la diócesis de Barbastro-Monzón. En la oración dirigida al Padre por Cristo en el Espíritu Santo, podremos contar con la intercesión de la Virgen María bajo las numerosas advocaciones sembradas por todo el territorio diocesano, y hacerlo en la proximidad de la celebración de su nacimiento.

Al comenzar el curso, dirigimos nuestra plegaria al Señor para que nos dé generosidad y determinación para realizar las propuestas contempladas en el Programa pastoral 2021-2022. No debemos olvidar que –como dice el salmista- “si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles” (Ps. 126). Perseverar en la evangelización sin dejarnos ganar por la pereza o la apatía precisa de la oración. Por otra parte, para que no se pierda el sentido de lo que hacemos ni se apague el fervor, hace falta favorecer la adoración, el encuentro con la Palabra, el diálogo sincero con Dios; en definitiva, “hace falta cultivar un espacio interior que otorgue sentido cristiano al compromiso y a la actividad” (EG 262).

Finalmente, me gustaría dar gracias al Señor por los fieles de aquellas parroquias que, a lo largo de los meses de agosto y septiembre, están despidiendo con todos los honores, y reconocimientos a sus anteriores párrocos. Les aseguro que, como obispo, siento una gran alegría al comprobar el cariño con que tratan a aquellos que les han servido con generosidad y entrega el Evangelio de Jesucristo desde el ministerio apostólico. Al mismo tiempo, agradezco a los fieles y parroquias que están acogiendo con los brazos abiertos a los que llegan. Y, como no, muchas gracias a los presbíteros implicados por su gran disponibilidad, espíritu de servicio y obediencia. Que Dios os pague a todos la contribución que estáis haciendo a la renovación personal y pastoral puesta en marcha.











