Carta semanal de Monseñor Jesús Fernández- "Cerca de Dios y del dolor humano"

Carta semanal de Monseñor Jesús Fernández, obispo de Astorga: "Cerca de Dios y del dolor humano"

"CERCA DE DIOS Y DEL DOLOR HUMANO"

Con el corazón eternamente henchido de gozo y gratitud a Dios por la beatificación de las tres mártires laicas de Astorga, el domingo 30 de mayo la Iglesia celebra la Jornada Pro Orantibus dedicada a recordar con agradecimiento y esperanza a los monjes y monjas dedicados a la vida contemplativa. Pedimos al Señor que custodie en su amor a los que habitan nuestros monasterios, en muchos casos muy debilitados tanto en el número de miembros como en la salud física, que los bendiga con nuevas vocaciones, que los aliente en la fidelidad y los sostenga en su misión de vivir en la cercanía de Dios y en solidaridad con los que sufren en este mundo.

Como dice el Papa Francisco, “la vida consagrada es una historia de amor apasionado por el Señor y por la humanidad…”. El amor empuja a estos hermanos nuestros a buscar apasionadamente el rostro de Dios en el día a día en la relación íntima con él. Al que “nos amó primero” (1 Jn 4, 19) y “se entregó por nosotros” (Ef 5, 2), los contemplativos le responden ofreciendo su vida, viviendo en él y para él. Rehuyendo el activismo frenético que caracteriza a nuestra sociedad, adoptan una vida de intimidad orante y fraterna que no los aleja del corazón del mundo, al contrario, los une más profundamente a los que están heridos por la pobreza, la enfermedad y el sufrimiento.

Con el corazón lleno del amor divino y la experiencia de fragilidad vivida frecuentemente en la vejez, en la enfermedad y, últimamente, en la muerte causada por el Covid-19, las personas contemplativas dedican largas horas a la oración. Las cuatro paredes en que están encerrados, sin embargo, no encogen su corazón ni achican el horizonte de sus preocupaciones. Su oración es misionera, no es una oración que rebota en los muros del convento y vuelve para atrás, sino que se une a los hermanos en las distintas situaciones vitales que atraviesan con el fin de que no les falte el amor y la esperanza.

En la oración de los contemplativos no están ausentes las necesidades y sufrimientos de los presos, los emigrantes, los refugiados y perseguidos, las familias heridas, los parados, los enfermos, los pobres, los esclavizados por las distintas adicciones… Su misión se parece a la de aquellos amigos que llevaron al paralítico y lo situaron ante el Señor para que lo sanara, una vez apartados todos los obstáculos que lo impedían (cf. Mt 2, 1-12).

Por otra parte, la ayuda que prestan no se reduce solamente a la oración, menos aún en este tiempo de pandemia que estamos atravesando. Como testifica una contemplativa, “los monasterios en muchos momentos hemos sido la respuesta a muchas personas desconcertadas y el apoyo en su aflicción… Hemos tenido el gozo de desplegar nuestro pequeño y escondido servicio, pero eficaz, nuestro ministerio de consolación, apoyando, escuchando, alentando a la paciencia, a una mirada de fe…”

Oremos pues por aquellos diocesanos que oran siempre por nosotros y son faro en la noche oscura de la increencia cultural y el activismo prepotente: las Agustinas (Villafranca), las Cistercienses (San Miguel de las Dueñas), las Clarisas (Astorga y Villafranca), las Concepcionistas (Ponferrada y Villafranca), las Franciscanas de la TOR (Astorga), las Redentoristas (Astorga), los Benedictinos (Rabanal) y los Premostratenses (Villoria de Órbigo).

















