Libros al Aire-'El secreto de la Virgen de Guadalupe'

VIVIR DE LA EUCARISTÍA: LAS CELEBRACIONES DOMINICALES EN AUSENCIA DE PRESBÍTERO

La disminución de la participación en las celebraciones religiosas preocupa a las personas de fe, y particularmente a los pastores. Hoy es una tarea pastoral importante redescubrir los valores en que se sustenta la fiesta de creer, especialmente la celebración de la eucaristía, momento cumbre de la vida y de la misión de la Iglesia. A esta situación se une la disminución del número de sacerdotes y la imposibilidad de celebrar la eucaristía dominical en todos los núcleos de población, por tanto es necesaria la promoción de las celebraciones dominicales en ausencia de presbítero (CDAP), atendiendo a lo que nos pide el Concilio Vaticano II (cf. SC 35, 4). El libro no busca tanto la investigación cuanto la divulgación, y por tanto no va destinado preferentemente a especialistas. Su afán es pastoral y divulgativo, y lleva el sello de una persona (don Jesús Fernández González, obispo de Astorga) que cree y que quiere compartir su fe y su empeño en hacer de las celebraciones (en particular de las CDAP) espacio para la oración y para el encuentro de la comunidad cristiana, formas muy valiosas de celebrar el día del Señor, momentos para alimentarse de la Palabra de Dios y comer el Pan eucarístico, y, en fin, impulso para una vida cristiana más auténtica y significativa (Editorial PPC).