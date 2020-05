Libros al Aire-Fátima: El secreto no desvelado

FÁTIMA. EL SECRETO NO DESVELADO

Fátima, la profecía que ha atravesado todo el siglo XX y que según muchos no ha terminado todavía, ha suscitado multitud de escritos, publicaciones y debates. Este libro relata toda la historia ligada a las apariciones de Cova de Iria y al Tercer Secreto, que fue desvelado en junio del año 2000 durante el viaje de San Juan Pablo II a Fátima. Sin embargo, en opinión de algunos expertos, la revelación no fue plena: habría un ulterior mensaje en relación a la fe de la Iglesia mencionado en testimonios a lo largo de las últimas décadas y ocultado, por un motivo o por otro, a la opinión pública. Marco Tosatti, autor del libro, abunda en las evidencias, las contradicciones y las hipótesis relativas a la parte todavía no oficializada (Ed. Homolegens).