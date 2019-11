Comentario del Evangelio de este domingo 17 de octubre

Lectura del santo Evangelio según San Lucas 21, 5-19

En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo, por la calidad de la piedra y los exvotos. Jesús les dijo:

–Esto que contempláis, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra: todo será destruido.

Ellos le preguntaron:

–Maestro, ¿cuándo va a ser éso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso está para suceder?

El contestó:

–Cuidado con que nadie os engañe. Porque muchos vendrán usando mi nombre diciendo: «Yo soy» o bien «el momento está cerca»; no vayáis tras ellos.

Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico.

Porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá en seguida.

Luego les dijo:

–Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes terremotos, y en diversos países epidemias y hambre.

Habrá también espantos y grandes signos en el cielo.

Pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a los tribunales y a la cárcel, y os harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre: así tendréis ocasión de dar testimonio.

Haced propósito de no preparar vuestra defensa: porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro.

Y hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os traicionarán, y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán por causa de mi nombre.

Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá: con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas.

Primera lectura

Lectura del Profeta Malaquías 4, 1-2a

Mirad que llega el día,

ardiente como un horno:

malvados y perversos serán la paja,

y los quemaré el día que ha de venir

–dice el Señor de las Huestes–,

y no quedará de ellos ni rama ni raíz.

Pero a los que honran mi nombre

los iluminará un sol de justicia

que lleva la salud en las alas.

Salmo 97, 5-6 7-8. 9

R. El Señor llega para regir la tierra con justicia.

Tocad la cítara para el Señor,

suenen los instrumentos:

con clarines y al son de trompetas,

aclamad al Rey y Señor. R.

Retumbe el mar y cuanto contiene,

la tierra y cuantos la habitan,

aplaudan los ríos, aclamen los montes,

al Señor que llega para regir la tierra. R.

Regirá el orbe con justicia,

y los pueblos con rectitud. R.

Segunda lectura

Lectura de la segunda carta del Apóstol San Pablo a los Tesalonicenses 3, 7-12

Hermanos:

Ya sabéis cómo tenéis que imitar mi ejemplo:

No viví entre vosotros sin trabajar,

nadie me dio de balde el pan que comí,

sino que trabajé y me cansé día y noche,

a fin de no ser carga para nadie.

No es que no tuviera derecho para hacerlo,

pero quise daros un ejemplo que imitar.

Cuando viví con vosotros os lo dije:

el que no trabaja, que no coma.

Porque me he enterado de que algunos

viven sin trabajar, muy ocupados en no hacer nada.

Pues a esos les digo y les recomiendo,

por el Señor Jesucristo,