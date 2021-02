El tiempo en el Bierzo para este jueves, 25 de febrero de 2021

A continuación, te contamos la previsión meteorológica en el Bierzo para este jueves, 25 de febrero de 2021 de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

PREDICCIÓN EN EL BIERZO

Intervalos de nubes altas aumentando a cielo nuboso con precipitaciones débiles, más frecuentes en el noroeste. Cota de nieve por encima de 1800 o 2000 metros. Temperaturas mínimas en ascenso, y máximas en descenso. Vientos del sureste y sur, flojos, tendiendo al norte y noreste e intensificándose por la tarde.

En Ponferrada máxima de 12 grados y mínima de 6.

PREDICCIÓN EN CASTILLA Y LEÓN

Intervalos de nubes altas aumentando, en el tercio oeste, a cielo nuboso con precipitaciones débiles, más frecuentes en el noroeste. En el resto, aumento a intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles dispersas, que no se esperan en el tercio este. Cota de nieve por encima de 1800 o 2000 metros. No se descartan nubes bajas o bancos de niebla en puntos del este. Temperaturas mínimas en ascenso, y máximas en descenso, salvo en el sureste donde no cambiarán. Heladas débiles dispersas en zonas altas del Ibérico y Sistema Central. Vientos del sureste y sur, flojos, tendiendo al norte y noreste e intensificándose por la tarde.

EL TIEMPO EN ESPAÑA

Un frente atlántico que habría entrado el miércoles por Galicia afectará al extremo noroeste peninsular y al norte de las islas Canarias de más relieve, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones, que podrían extenderse, de forma más débil y aislada, a otras zonas del tercio occidental peninsular, meseta Norte, Extremadura y Cantábrico. En el área del Estrecho, a últimas horas del día, precipitaciones que con baja probabilidad podrían ser localmente fuertes. Por otro lado, en el área mediterránea, valle del Ebro y este de Castilla-La Mancha habrá intervalos nubosos, que podrían dejar algunas lluvias débiles y ocasionales en la Comunidad Valenciana. Poco nuboso con intervalos de nubes altas en el resto de la Península.

Cota de nieve: 1800/2000 m en la cordillera Cantábrica occidental. Probables brumas y/o bancos de niebla matinales dispersos en el interior del área mediterránea peninsular, Mallorca y meseta Norte. Posibles calimas en la Península, Baleares, Ceuta y Melilla.

Temperaturas diurnas en descenso en Galicia, Cantábrico y alto Ebro, en ascenso en área mediterránea peninsular, y con pocos cambios en el resto. Las nocturnas ascienden en la meseta Norte. Heladas débiles en Pirineos.

Viento del nordeste en Galicia, con intervalos de fuerte en su litoral noroeste, al igual que en Canarias. De componente este en el resto de la Península y Baleares, con intervalos de fuerte en el Estrecho y litoral de Alborán. Serán variables en el Cantábrico.