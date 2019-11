Los mejores consejos para conducir en plena ola de nieve

La comarca del Bierzo, en la provincia de León, ha sido una de las zonas de nuestro país que más ha sufrido la primera ola de nieve de esta temporada. Además se espera que todo se pueda reproducir en próximas fechas.

Por ello, es importante tener claro cuál es la forma más adecuada para conducir en estas situaciones.

En primer lugar, se aconseja en este tipo de temporal, evitar conducir salvo que sea estrictamente necesario. Lo mejor es optar por otros medios de transporte como puede ser el tren, el avión o el autobús.

En caso de tener que coger el coche se aconseja organizar con suficiente tiempo el viaje y estar pendientes de la información que se facilita a través de la AEMET y la DGT. En los tiempos que corren estas consultas se puede realizar a través del móvil. También a través de la Cadena Cope en sus diferentes espacios informativos se puede conocer la actualización de esta información. Tampoco nos podemos olvidar de estar pendiente de las redes sociales de la AEMET y la DGT.

Una medida primordial es llevar cadenas, especialmente si nuestro vehículo no cuenta con neumáticos de invierno. Además es importante informarse de cómo utilizar las cadenas en caso de no tener claro su funcionamiento.

Se aconseja llevar en situación en el interior del vehículo, ante amenaza de una ola de nieve, agua, alimentos, abrigos, así como una manta en previsión de quedar atrapado a causa de las inclemencias climatológicas empeores. Tampoco hay que olvidarse de llevar los teléfonos móviles bien cargados de batería y tener cargadores y baterías extraíbles a mano en el automóvil. También es muy importante arrancar el viaje con el depósito bien lleno de combustible. En estas circunstancias se debe de conducir reduciendo las marchas y tener más distancia de seguridad con otros automóviles para evitar posibles colisiones. Otra cosa que no se nos puede olvidar es el de utilizar, y hacerlo de forma correcta, las luces antiniebla. Esto también sirve para la presencia de lluvia o niebla. Es caso de niebla, es muy importante tener prudencia y respetar la distancia de seguridad. En resumen hay que evitar todos los posibles riesgos. No hay que olvidarse, porque así lo obliga la ley, de llevar dos triángulos de preseñalización del peligro y al menos un chaleco reflectante de alta visibilidad. En situaciones adversas aun es más importante este recordatorio. Por último, se desaconseja totalmente en plena ola de nieve viajar en moto. El peligro se multiplica en este tipo de vehículos.