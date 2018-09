La unidad construye (Ofrenda a la Virgen de la Encina)

Los ayuntamientos y las parroquias de Balboa, Barjas, Trabadelo y Vega de Valcarce han realizado la tradicional ofrenda a la Virgen de la Encina en este 2018. Ayuntamientos pequeños, que sufren una acusada despoblación y disponen de escasos medios económicos. Como decía Juan José López, alcalde de Balboa, en representación de esta zona del Bierzo Oeste: “Por necesidad, porque a ello nos vemos obligados, para poder cumplir como se merece con esta ofrenda”. Y yo en ello veo una oportunidad.

He trabajado durante 5 años como párroco en toda esta zona, he visto sus necesidades, la despoblación tan preocupante, la limitación para poder sacar adelante ideas y proyectos. Pero también he visto cómo en parroquias muy pequeñas hemos sido capaces, por ejemplo, de arreglar iglesias con ayuda de todos: feligreses, instituciones civiles y religiosas. Grano a grano hemos hecho granero, reuniendo lo que se necesitaba. Y, de ese modo, lo que parecía imposible fue posible. He conocido a muchas personas que aman su tierra, que luchan por los demás desinteresadamente, que tienen visión de futuro.

Y en estos días he visto la decisión de plantar cara a una situación difícil. Como se suele decir: “Hacer de la necesidad, virtud”. ¿Y si esta experiencia nos lleva a todos a ser conscientes de que trabajar unidos construye un mejor futuro? ¿Y si nos sirve para luchar unidos nuestros pueblos y parroquias? ¿Y si todos los años nos reunimos para fortalecer nuestros lazos y conocernos mejor? ¿Y si impulsamos lo que nos une?

Ha sido emocionante ver cómo dejando a un lado las diferencias personales se ha trabajado unidos. Y el resultado fue un gran día de fiesta, una representación digna de nuestros pueblos y un sentimiento de orgullo por lo bien hecho. Parroquias, ayuntamientos, empresas, asociaciones y particulares trabajando codo con codo. Se oían comentarios: “Fíjate, estos pueblos pequeños lo bien que lo están haciendo”, “qué buen discurso el del alcalde”, “vaya regalo le han hecho a la Virgen”…

Se lo hemos pedido a la Virgen de la Encina en la ofrenda: que nos ayude a trabajar por nuestro futuro. Ella ha escuchado nuestra oración. Ahora toca ponerse manos a la obra a todos los que ha ilusionado esta experiencia. Toca seguir trabajando en esta línea y construir un futuro mejor para los nuestros. Dificultades no faltarán. Pero lo que merece la pena en la vida siempre requiere esfuerzo.

Gracias a todos los que habéis hecho posible que el día 8 de septiembre de 2018 escribiéramos una página en la historia del Bierzo.

Eduardo J. del Valle Iglesias

Párroco de Balboa, Barjas, Trabadelo, Vega de Valcarce y sus pueblos