La única paciente por coronavirus del Hospital del Bierzo pasa de la UCI a planta

En las últimas 24 horas la única paciente por coronavirus del Hospital del Bierzo a pasado de la UCI a planta. Se trata de una mujer de 75 años de edad que es vecina de Bembibre y que llevaba ingresada 55 días. Ahora seguirá su recuperación en la planta 2-B. De esta manera queda vacía la UCI por Covid-19.

Otro día más no se han producido ni nuevos ingresos, ni fallecimientos. Cabe recordar que en total son 72 las personas que han perdido la vida por esta pandemia en nuestra comarca. Hay que reflejar que ya son doce los días en los que no se producen fallecimientos y se acumulan once jornadas sin nuevos ingresos. Además 286 enfermos han superado esta pandemia y han recibido el alta hospitalaria. Por otro lado, en el Hospital del Bierzo se han registrado 359 ingresos desde que se inició esta crisis sanitaria.

También hay que apuntar que ya son 2.156 las personas atendidas por esta pandemia en el Área de Salud del Bierzo y Laciana. De estas 1.598 ya se han recuperado y la mayor parte de ellas han sido tratadas en el ambulatorio de Pico Tuerto de Ponferrada.