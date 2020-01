La Torre del Reloj de Ponferrada, en 5,5 millones de cupones de la ONCE

La Torre del Reloj de Ponferrada protagoniza el cupón de la ONCE del lunes, 27 de enero, correspondiente a la serie ‘Ciudades en punto y hora’. Cinco millones y medio de cupones difundirán esta imagen icónica de la localidad leonesa.

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, y el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, han presentado este cupón en un acto que ha tenido lugar este lunes en el Ayuntamiento, y en el que han estado acompañados por la directora de ONCE en León Alejandra Rodríguez, y la consejera territorial ONCE, Isabel Lago.

La Torre del Reloj de Ponferrada se encuentra sobre una de las puertas de la muralla medieval, concretamente sobre el Arco de las Eras. Es de planta rectangular, con tres cuerpos construidos en mampostería de pizarra y canto rodado, excepto en esquinas y jambas, en las que se emplean sillares de granito.

La Torre fue construida antes de 1567. Inicialmente, constaba de dos cuerpos, levantados sobre el arco de medio punto: el cuerpo inferior ostentaba el notable escudo de Felipe II y el superior el reloj. En 1693 se añadió el cuerpo que aloja la campana.

La Torre del Reloj es un edificio singular de Ponferrada y, junto a su ubicación, hace que sea lugar de visita obligada para quienes lleguen a la ciudad.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los cerca de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.