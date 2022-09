Todo listo para la edición 20 del Festival Internacional de Cine de Ponferrada

La edición 20 del Festival Internacional de Cine de Ponferrada que organiza por la Asociación Cultural ‘Mi Retina me Engaña’ se celebrará del 23 de septiembre al 1 de octubre del 2022, principalmente de manera presencial en sala con alguna sección de forma online. Las actividades complementarias se prolongarán hasta finales del 2022.

El programa y la revista oficial podrán descargarse por medio de códigos QR.

ESPACIOS PRESENCIALES

Las proyecciones presenciales se celebrarán en su mayoría en el salón de actos Ovidio Lucio Blanco de la Biblioteca Municipal Valentín García Yebra, completándose con algunas secciones paralelas en los Cines la Dehesa y la sección oficial de Escuelas que se proyectará íntegramente en el Centro Integrado de Formación Profesional de Ponferrada.

También habrá una exposición con motivo del 20 aniversario del festival, que se podrá visitar en la sala Andrés Viloria de la Biblioteca Municipal durante los meses de septiembre y octubre.

ESPACIO ONLINE

El programa ‘Ver para Educar 2022’ dirigido a los centros educativos de nuestro entorno se podrá visionar de forma online durante el último trimestre del año y será canalizado a través de esta web y la plataforma de vídeo on demand FesthomeTV.

ENTRADAS

Todas las proyecciones celebradas en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal ‘Valentín García Yebra’, serán gratuitas. Los precios de las proyecciones organizadas en colaboración con los Cines la Dehesa serán:

-Sección Miradas Diversas. Cine y Música: Precio entrada normal en taquilla.

-Sección Menuda Sesión. Cine infantil dirigido a los colegios serán de 2 € por alumno.

PROYECCIÓN VERSIÓN ORIGINAL SUBTITULADA EN ESPAÑOL (VOSE)

Todas las películas cuyo idioma no sea el español serán proyectadas en su versión original con subtítulos en castellano, excepto Menuda Sesión que serán proyectadas dobladas al castellano.

PREMIOS

Los premios de las secciones oficiales serán votados por el público asistente a las proyecciones.

DATOS DE LA EDICIÓN 20 DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE PONFERRADA

Este año, se recibieron 990 películas entre las seis secciones oficiales a concurso, el programa ‘Ver para Educar y las secciones paralelas’. Este es el décimo año que el Festival adquiere la categoría de Internacional y se han registrado 216 películas de diferente procedencia extranjera, lo que supone un porcentaje del 21,81% del número total de participantes. En esta edición, han participado un total de 43 países, muestra de una gran heterogeneidad y proyección internacional. La distribución de películas inscritas por países ha sido la siguiente: 774 películas españolas y 216 extranjeras.

Entre las producciones recibidas se encuentran algunas de las más destacadas de esta temporada, distribuidas por Kimuak, Agencia Freak, Marvin&Wayne, Promofest, Banatu Filmak, Jóvenes Realizadores, YAQ Distribución, Line Up Shorts, MMS, Digital 104, Films On The Road, InOut Distribution, Infocortos, CityBlue Films, Distribution with Glasses, Selected Films, Madrid en Corto, ECAM o ESCAC.

Consulta aquí la programación al completo de la edición 20 del Festival Internacional de Cine de Ponferrada.