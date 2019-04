Rosa Luna abandona Ciudadanos y renuncia a su acta en el Ayuntamiento de Ponferrada y en el Consejo Comarcal

La portavoz de Ciudadanos hasta ahora en el Ayuntamiento de Ponferrada y el Consejo Comarcal del Bierzo, Rosa Luna, ha presentado este lunes su dimisión como edil y consejera de estas dos instituciones y además abandona la formación la militancia de la formación naranja. Ha dimitido según ha explicado por “la tremenda inestabilidad interna que vive Ciudadanos a nivel regional”.

“Me veo incapaz de poder ejercer con libertad y eficacia la labor encomendada por los ciudadanos. Los enfrentamientos y ambiciones personales están destrozando el partido y no voy a ser yo quien colabore con esta destrucción. Llegué con mucha ilusión pero en estoy decepcionado con los últimos acontecimientos que han acontecido en Ciudadanos en Castilla y León. De formas no me quiero olvidar de la oportunidad que me dieron hace cuatro años”.

En lo que no ha querido entrar es sobre su futuro, tras los rumores que la colocan en la lista del candidato de Partido Popular a la Alcaldía de Ponferrada, Marco Morala. “Ahora abro un periodo de reflexión, aunque la vida da mucha vueltas”.