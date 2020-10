Roberto Mendo renuncia a su acta como concejal del PP de Ponferrada “por razones personales”

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala ha querido expresar la gratitud personal como portavoz, la de la Junta Local del PP y la de la “familia popular” a Roberto Mendo, quien por razones personales relacionadas con sus obligaciones laborales ha presentado su renuncia como concejal. “Su trabajo ha sido un ejemplo para quienes hemos empezado en este mandato a representar a los miles de ponferradinos que confían en el Partido Popular y su proyecto de futuro para Ponferrada. Su trabajo tanto en el Gobierno como en la oposición ha estado siempre presidido por el espíritu de servicio y por el orgullo de trabajar por este gran municipio y sus gentes. Sé que sus obligaciones le impiden una dedicación tan intensa como hasta ahora, pero seguirá siendo un miembro importante del PP de Ponferrada por su experiencia y su disposición a seguir colaborando en un proyecto que haga mejor a nuestro municipio. Desde el profundo agradecimiento a su trabajo le deseamos lo mejor en su vida personal y laboral”.

Por su parte, Roberto Mendo ha querido dejar constancia de su agradecimiento personal: “En primer lugar, a los ponferradinos de toda orientación política, que con su respaldo unos y con su opinión crítica otros me han ayudado a ser mejor concejal. Por ellos, por servir a nuestra ciudad he trabajado cuanto he podido en los últimos años”.

“Quiero agradecer a Gloria Fernández Merayo y a Marco Morala su confianza personal para que pudiera formar parte de sus listas en las elecciones municipales. Permitirme ser concejal y luchar por lo que creo debe ser una Ponferrada mejor es el mayor honor al que podía aspirar”.

“Esa labor no hubiera sido posible sin el trabajo de muchos trabajadores y funcionarios de todo el consistorio, y en particular en distintas áreas de las que fui responsable: Medio Ambiente, Fomento y Obras, Deporte, Nuevas Tecnologías y Juventud. El Ayuntamiento tiene grandes profesionales en sus servicios públicos y ha sido enriquecedor compartir con ellos el trabajo. Lo mismo tengo que decir de los de la Mancomunidad para la Depuración de Aguas Residuales”.

“Infinitas gracias a mi familia que entendió la necesidad de que dedicara esfuerzos a mejorar nuestra sociedad; gracias a los que en mi ciudad y en mi partido confiaron en mí en tiempos tan particulares”.

“Me quedo con el hecho de que intenté atender de la mejor manera posible a todo el que me lo pidió. Pero quiero, por último, pedir disculpas si decepcioné en mi labor a alguien; el anterior no fue un mandato propicio para poder culminar grandes proyectos por el bloqueo político al no contar con una mayoría suficiente. A los integrantes de los medios de comunicación y la prensa, sobra decir algo más que gracias por vuestro trato en estos años. Y suerte a los que seguís, porque vuestro acierto será el bien y el futuro de Ponferrada”, finaliza.

Cabe recordar que Roberto Mendo fue edil de Medio Ambiente, Fomento y Obras, Deporte, Nuevas Tecnologías y Juventud en el equipo de Gobierno de la anterior legislatura liderado por Gloria Fernández Merayo.