El Ratoncito Pérez garantiza en COPE la recogida de dientes: "Mi equipo y yo seguimos trabajando"

La prohibición de salir de casa, salvo para aquellos trabajadores esenciales, así como para comprar comida y medicamentos, ha generado una duda entre los más pequeños de la casa: ¿Afecta a un pequeño roedor que todos esperamos venga a visitarnos cuando se nos cae un diente?

En una entrevista, concecida en exclusiva a Herrera en COPE Castilla y León, el Ratoncito Pérez ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad: "Mi equipo y yo seguimos trabajando". "La recogida de dientes", ha asegurado, "sigue estando garantizada".

El Ratoncito Pérez dispone de una amplia red de colaboradores que, en estos días, en los que reconoce que le está siendo "un pelín más difícil" llegar a "miles" de casas "de todo el mundo" cada noche, le ayudan para que todos los niños "tengan su regalo".

En especial, ha querido agradecer su ayuda a "mis amigos" de los hospitales. Quienes, ha asegurado, le consiguen "mascarillas de mi talla y guantes para recoger piezas dentales sin ningún tipo de peligro". En todo caso, antes y después de recoger cada diente "me lavo las manos".

"¿Cómo viajas tan rápido por las casas?", le ha preguntado María, desde Soria. "Son años de entrenamiento", ha afirmado. Aunque también le ayudan las "pantallas mágicas" de su almacén y que le indican el lugar "exacto" al que tiene que acudir.

La magia está detrás también de parte de los regalos que deja bajo al almohada. En respuesta a Paola, una oyente de Ávila, ha explicado que empleando los materiales de los que está compuesto un diente de leche y "mediante unas transformaciones máginas fabricamos cosas para entregar o intercambiar los regalos".

"¿Y qué pasa si se me pierde un diente?", le ha preguntado Martina, una oyente de Burgos. "No pasa absolutamente nada". Y es que, según ha relatado el Ratóncito Pérez, él y su equipo disponen de informes de los dientes "que están a punto de caerse". "Todo los dientes de leche tienen su regalo", ha afirmado.

Lo único que ocurre es que, en caso de pérdida, "me tocará buscarle sin hacer ruido". Una tarea que, ha reconocido, le facilitan mucho aquellos niños que "mantienen limpio su cuarto".

También le están siendo de gran ayuda estos días todos los niños que siguen con su horario habitual. "Si los niños no están dormidos", ha explicado, el intercambio de dientes por regalos "es más difícil de cumplir". Por ello ha pedido a todos que no se acuesten tarde "para que no se me acumulen los retrasos".

El Ratoncito Pérez, que ha agradecido el buen comportamiento estos días de todos los niños de Castilla y León, ha animado a que le dejen a él también regalos debajo de la almohada: "Me encanta leer qué contentos se han puesto y ver sus dibujos al llegar a casa".