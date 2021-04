El PSOE de Ponferrada reclama al edil Manuel de la Fuente que devuelva el acta de concejal al partido

El pleno extraordinario celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Ponferrada aprobó la nueva organización municipal que regirá en el Consistorio tras el abandono del grupo socialista por parte del edil Manuel de la Fuente, que se estrenó en su condición de concejal no adscrito.

En una dura intervención, la portavoz del PSOE, Carmen Doel, calificó a su excompañero de filas de “desertor” y le reclamó que devuelva el acta de concejal al partido “si le queda algo de dignidad”. Doel reprochó a De la Fuente que deje al equipo de Gobierno en minoría y le acusó de “traicionar a las siglas y al proyecto socialista” con su “prepotencia y falta de honestidad”.

El acuerdo aprobado este jueves establece que el edil no adscrito será el primero en intervenir en los turnos de palabra y pasará a integrarse en todas las comisiones, con una representación equivalente al cuatro por ciento del plenario. De la Fuente también podrá utilizar un ordenador y una impresora municipal pero no contará con despacho propio ni personal de confianza. “No entiendo muy bien que se me dé un ordenador y una impresora pero que se me diga que me busque la vida para ubicarme”, aseguró De la Fuente, que ironizó con la posibilidad de “montar una ‘haima’ en el hall del Ayuntamiento”.

En la misma línea, el edil criticó que se le intenté colgar la etiqueta de “tránsfuga” y subrayó que su actividad no se encaminará a “echar un gobierno abajo”. Tras recordar que el Consistorio ya cuenta en este mandato con una sentencia que lo condena por vulnerar derechos fundamentales de los concejales de la oposición, el edil no adscrito confió en que esta situación no se repita en este caso, aunque avanzó que, con toda probabilidad, “será un juez el que decida”.

REESTRURACIÓN DE AREAS

El pleno también aprobó la reestructuración de áreas dentro del equipo de Gobierno, donde De la Fuente se ocupaba del área de Mantenimiento de Espacios y Edificios Públicos. La delegación que ostentaba el ahora edil no adscrito se suprime y sus competencias se reparten, de manera que Mantenimiento queda en manos de la concejala de Infraestructuras, Carmen Doel, la Plaza de Abastos pasa a ser responsabilidad de la concejala de Comercio, Lorena Valle, y las terrazas son competencia del concejal de Seguridad, José Antonio Cartón.