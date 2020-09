El PSOE de León denuncia la “desvergüenza” de la Junta al “abandonar” a los enfermos de cáncer del Bierzo

El PSOE de León ha denunciado que “la promesa histórica de la compra e instalación de un acelerador lineal en el Hospital del Bierzo se tambalea debido a la ineficacia y abandono por parte del Gobierno autonómico hacia la población leonesa.

“La Administración autonómica no tiene ninguna vergüenza. En primer lugar, la consejera de Sani-dad, Verónica Casado, no quería ni oír hablar de plazos para la instauración de la radioterapia en el Bierzo y después declaró que se llevaría a cabo en esta legislatura. Hace pocos días, el gerente de Sacyl, Manuel Mitadiel, dijo que aún faltarían cinco años y, ahora, la Consejería dice que tres. Esto no tiene ninguna se-riedad y están jugando con la salud de las personas”, ha declarado el procurador socialista por León, Javier Campos.

El parlamentario ha recordado que el centro de especialidades es una infraestructura que viene lastrada desde sus inicios por una gestión inadecuada del Partido Popular, que gobernaba el Ayuntamiento de Ponferrada en el pasado mandato. “El anterior equipo de gobierno vendió una infraestructura que no se podía hacer porque no se podían ceder los terrenos. Durante un año, después de muchísimo trabajo, el Consistorio está a punto de poder ceder esos terrenos, lo que quiere decir que es la Junta la que se va a tener que responsabilizar de sacar el proyecto adelante. Pero requiere seriedad, y el PP, el señor Mañueco, no está cumpliendo”, ha apuntado Campos, explicando que por motivos de la Covid se ha interrumpido el contacto entre Alcaldía y Consejería.

“Estamos preocupados por esta infraestructura tan necesaria. No sabemos por qué no se retoma este trabajo. Por ello pedimos respuestas y el compromiso de la Junta de Castilla y León. Solicitamos al Gobierno autonómico que abandone su actitud de desidia y desinterés y cumpla su palabra”, ha añadido el político berciano.

Por su parte, el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, también ha señalado la “incompetencia” de la Junta, que lleva “cerca de un año redactando el plan funcional de la sanidad sin haber obtenido todavía resultados”.

“Esperamos que, por lo menos, cumpla con el compromiso ratificado en las Cortes de Castilla y León, donde admitió incluir en los presupuestos de este año el coste del acelerador lineal para el Hospital del Bierzo”, ha sentenciado Cendón.

Ante esta situación, desde la dirección provincial del partido han reclamado mejoras urgentes en recursos humanos y materiales en la sanidad actual, con una especial mirada a la rural. “La situación antes de la pandemia ya era complicada por la pésima gestión y los recortes ejecutados por el Gobierno autonómico. No vamos a consentir que la Junta aproveche la coyuntura del coronavirus como excusa para destruir la sanidad en León. No está cumpliendo con el pacto autonómico que dice que hay que reforzar la sanidad, y necesitamos inversión”, ha apuntado el diputado nacional, exigiendo a Mañueco que tome medidas para reducir las listas de espera y solucione la falta de planificación que sufre el sistema sanitario en la provincia.