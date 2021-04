El PSOE exige respuestas urgentes y efectivas para salvar la sanidad pública en el Bierzo

El PSOE de la provincia de León se ha concentrado este miércoles a las puertas del Hospital del Bierzo de Ponferrada para exigir respuestas urgentes y efectivas que reviertan el desmantelamiento que está sufriendo la sanidad en la comarca y en Laciana, una situación “lamentable e insostenible”.

Tras mantener una reunión con la junta de personal y después de haber anunciado la semana pasada movilizaciones en protesta por la pésima gestión del gobierno autonómico, cargos provinciales, autonómicos y nacionales han denunciado que después de dos años de legislatura y a pesar de conocer el problema, la Junta no ha puesto solución.

“Estamos cansados de esta situación, hemos llevado iniciativas a las Cortes para evitar la pérdida de profesionales, que está afectando a la calidad médica que reciben las personas que viven en el Bierzo y en Laciana. Hay que poner soluciones encima de la mesa y no se puede esperar más”, ha declarado el coordinador de Sanidad en el Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes, Diego Moreno. “Pedimos la comparecencia urgente de la consejera de Sanidad para que dé explicaciones. Nos encontramos ante una emergencia dramática”, ha añadido el procurador, refiriéndose a la falta de especialistas de medicina, radiólogos y oncólogos, y exigiendo incentivos y mejora de condiciones para cubrir las plazas de difícil cobertura.

El secretario general del PSOE de León Javier Alfonso Cendón ha evidenciado que muchos servicios están infradotados. “Los profesionales de oncología, cardiología, urología, logopedia, etc no tienen las infraestructuras que necesitan. No tienen los medios con los que debería estar dotado un hospital en el siglo XXI”, ha apuntado, asegurando que el Gobierno de Mañueco está buscando “una privatización encubierta de la sanidad en esta comarca”.

“Sin sanidad y sin salud no hay nada. Es nuestro servicio más importante, la política en la que deberíamos centrar todos nuestros esfuerzos”, ha insistido, pidiendo el apoyo de medios y sociedad para seguir denunciando las desigualdades y anunciando que el PSOE llevará este malestar hasta el Procurador del Común.

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, ha afirmado que la defensa de la Sanidad Pública "debe concitar la unidad de todos" y para ello ha pedido la alianza de la corporación municipal en esta materia, "para que se nos escuche donde se toman las decisiones". En cuanto al Hospital del Bierzo, Ramón ha sugerido cambios en los criterios para establecer zonas de difícil cobertura, además de alicientes para los profesionales que trabajen en ellas. "Un Hospital que tiene un importante número de plazas no cubiertas, que al convocarse no sean tomadas por los profesionales, es evidente que es una zona de difícil cobertura", ha asegurado, pidiendo que se avance en el tema económico, "pero también con un coeficiente multiplicador que ofrezca ventajas de cara al futuro de los sanitarios".

Por su parte, el presidente del Consejo Comarcal, Gerardo Álvarez Courel, ha exigido a la Junta que tome cartas en el asunto y "tenga en cuenta las características que tenemos en el Bierzo para planificar la Sanidad". "Cuando se planteó la primera movilización en defensa del servicio de Oncología en el Bierzo, el gerente regional del Sacyl, Manuel Mitadiel, dijo que esto en dos meses estaba solucionado y vamos camino de los seis en la misma situación. Por ello deben tomarse soluciones y deben tomarse ya". Courel también ha pedido a la Junta que instaure una política de incentivos "para que los profesionales que trabajan en zonas de difícil cobertura, como es el caso del Bierzo, tengan incentivos tanto profesionales como económicos".













Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado