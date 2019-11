La psicopedagoga de la menor denunciante se reafirma en que la víctima “no supo reaccionar”

La psicopedagoga de la menor denunciante se reafirmó hoy en que la víctima “no supo reaccionar” y que “no pudo salir de la situación porque tenía 15 años, porque no tiene experiencias previas y no se atrevió a decir que no”, tal y como declaró en el Juzgado de Instrucción de Aranda de Duero (Burgos).

Esta testigo prestó este miércoles declaración a través de videoconferencia desde Pozuelo de Alarcón (Madrid) ante la sala de la Audiencia Provincial de Burgos en el denominado ‘caso Arandina’, que comenzó pasadas las 10 de la mañana y concluyó cuatro horas y media más tarde, y que juzga a tres exjugadores de la Arandina Club de Fútbol (Carlos Cuadrado ‘Lucho’, Víctor Rodríguez ‘Viti’ y Raúl Calvo), por un presunto delito de agresión sexual a una menor de 16 años en noviembre de 2017 en un piso que compartían en la localidad de Aranda de Duero (Burgos), así como de atentar contra su libertad sexual y de ser cooperadores necesarios en los hechos.

El abogado de la acusación popular, ejercida por la asociación Clara Campoamor, Luis Antonio Calvo, señaló a los medios a la salida del Palacio de Justicia que la declaración de la psicopedagoga “ha ratificado plenamente lo que le contó la menor”. La educadora, especialista en psicología clínica, indicó, “también ha dicho que todas las personas, los niños también, cuentan versiones distintas depende de las personas con quien hable” y aclaró que “es normal que haya contado una versión diferente a las personas más cercanas y con quien tiene más confianza que a aquellas otras personas con las que es más lejana”. Algo que, según sostuvo, “ha sido ratificado también por la psicóloga”, quien prestó declaración a través de videoconferencia desde Madrid en calidad de perito.

La psicopedagoga fue a la primera persona a la que la víctima le contó lo que supuestamente le había sucedido, junto a sus hermanas pequeñas. El abogado de la defensa de uno de los jugadores (Víctor Rodríguez ‘Viti’), Rafael Uriarte, relató que esta declaración de la psicopedagoga es “idéntica” a la que prestó en instrucción. Sin embargo, lamentó que “no explica por qué no avisó a la Comisaría” y lo justificó diciendo que “quería valorar algo más pero no lo explica”.

Por su parte, la letrado de la defensa de otro de los jugadores (Raúl Calvo), Olga Navarro, manifestó -acompañada del joven- que entienden que la psicopedagoga “no es nada objetiva” y que “su actuación no es ni mucho menos profesional”. Además, aseguró “no comprender su actuar con una supuesta denuncia de una agresión sexual tan grave como la que se está tratando en este juicio”. “Y no entendemos tampoco la relación extraoficial que pueda llegar a tener con la familia. No creemos que sea nada objetiva”, apostilló.

PRUEBAS PERICIALES Y DOCUMENTALES

Junto a esta declaración, la única este miércoles como testigo, se presentaron ante la Sala de la Audiencia Provincial las pruebas periciales; en total nueve ya que las partes renunciaron a cuatro de ellas, según fuentes judiciales. Así, de estas nueve, cinco declaran por videoconferencias desde Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Valladolid, Pozuelo de Alarcón y Madrid, en las que intervienen siete personas- y, las tres restantes lo hicieron de manera presencial, con la declaración de profesionales del Cuerpo Nacional de Policía, médicos forenses y psicólogos.

La prueba pericial más relevante fueron los informes de madurez de la niña y de los tres acusados en el momento en que sucedieron los hechos denunciados. En palabras de la acusación popular, “se han ratificado los informes de madurez, que dicen que la niña tiene una madurez incluso inferior a la edad de 15 años, de 13-14 años”. “Los informes de madurez de Raúl, que si que puede estar más cercano a la menor y los otros dos informes de madurez dicen que no, que son adultos y que no existe ningún problema de madurez”, apuntó.

En este punto, Calvo quiso precisar que “la madurez se refiere por unas relaciones entre dos” y que “en el momento en el que se está actuando en una agresión grupal, como es el caso, la madurez desaparece porque la situación de superioridad del grupo de tres desplaza completamente la situación de madurez o equilibrio que pudiera haber de la niña”. En este punto, indicó que la defensa de Carlos Calvo ha presentado un informe pericial de parte que viene a decir, dijo, “que a pesar de tener 24 años en el momento de suceder los hechos tendría una edad mental de entre 18 y 20 años”.

La versión de Olga Navarro es que “la sesión de hoy ha ido dentro de lo previsto”. “Ha ido bien”, aseguró, y agregó que “los peritos han vuelto a ratificar que la madurez de Raúl Calvo y la menor es exactamente la misma”. En cuanto a las periciales realizadas, dijo, “ratificación” y que “en el grado de madurez de Raúl Calvo se ratifica íntegramente en que la menor y Raúl tienen la misma madurez”. “Estamos satisfechos con las pruebas realizadas en el día de hoy”, aseveró.

Y también en la sesión de hoy se presentó la prueba documental, que en este caso tuvo bastante peso por los vídeos, audios y capturas de las redes sociales por las que se comunicaban los implicados en la causa. Por su parte, la letrado de la acusación particular, Patricia Ortiz, declaró a su salida del Palacio de Justicia que se encuentran “contentos con los resultados” si bien reiteró que hay que “dejar trabajar al tribunal para su valoración”.

ESTE JUEVES, CONCLUSIONES DEFINITIVAS

El mediático juicio conocido como ‘caso Arandina’, se alarga finalmente una sesión más de las previstas (de cinco a seis) hasta este jueves, 28 de noviembre, que será cuando los tres acusados puedan hacer uso de su derecho a la última palabra y se lean las conclusiones definitivas y los informes de las partes.

El abogado de la acusación popular avanzó este miércoles que se han elevado las conclusiones a definitivas por parte tanto del Ministerio Fiscal como las dos acusaciones. “Hemos mantenido nuestros escritos de acusación sin ninguna modificación porque entendemos que ha quedado plenamente justificado todos los hechos denunciados, que suceden como nosotros lo mantenemos”, manifestó. Así, confirmó que siguen manteniendo la misma petición de penas respecto de los tres acusados y añadió que respecto de las tres defensas “han manifestado su intención de modificar los escritos de defensa que mañana nos presentaran en qué sentido”.

En este sentido, Calvo recordó que la sesión de este jueves serán las conclusiones y que “tratarán de convencer a los magistrados” en que “se ha probado todas y cada una de las cuestiones que figuran en el escrito de acusación, que los hechos han pasado tal y como ha relatado la niña”. Por contra, dijo, “las defensas tratarán de desvirtuar esto y de buscar los elementos fundamentalmente irán a crear dudas porque otra cosa no van a poder hacer”. En su opinión, “hay pruebas, total y absolutamente contundentes”.

PETICIONES DE LAS PARTES

La Audiencia Provincial de Burgos acoge desde el pasado jueves, 21 de noviembre, a puerta cerrada, el juicio del denominado ‘caso Arandina’, en el que se juzga a tres exfutbolistas de la Arandina Club de Fútbol (Carlos Cuadrado ‘Lucho’, Víctor Rodríguez ‘Viti’ y Raúl Calvo), acusados por un presunto delito de agresión sexual a una menor de 16 años en noviembre de 2017 en un piso que compartían en la localidad de Aranda de Duero (Burgos), así como de atentar contra su libertad sexual y de ser cooperadores necesarios en los hechos.

Las acusaciones y defensas presentaron antes de la celebración del juicio sus conclusiones provisionales. Así, la Fiscalía solicita 40 años para Raúl Calvo y 39 para los otros dos por un delito de agresión sexual a una menor de 16 años y otro contra la libertad sexual, como autores, y dos de agresión sexual como cooperadores necesarios. Además, diez años de libertad vigilada e indemnización solidaria y conjunta de 50.000 euros y 20.000 más en el caso de Raúl Calvo.

Por su parte, la familia de la menor pide 44 años de prisión para los tres acusados, por los mismos delitos, e igual indemnización. Y la acusación popular, ejercida por la Asociación Clara Campoamor solicita 43 años y ocho meses para los tres, con mismos delitos. Por contra, las defensas plantean la absolución de sus representados al entender que no hubo delito y, por tanto, no puede existir ni autor ni cooperador del mismo.