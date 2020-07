Conoce las actividades ludicoculturales de la Fábrica de Luz. Museo de la Energía de Ponferrada

Una semana más, La Fábrica de Luz. Museo de la Energía programa actividades gratuitas relacionadas con la ciencia. Este jueves 23 de julio de 12:00 a 13:00 horas tendrá lugar el cuentacuentos en inglés 'Storytime. Around the world'. Esta original actividad, en la que pequeños y mayores compartirán un viaje apasionante narrado en lengua inglesa, será impartida por Kids & Us Ponferrada. El cuentacuentos es gratuito y tiene aforo limitado, por lo que será necesaria la reserva de plaza llamando al 987400800 ó enviando un correo electrónico a guias@ciuden.es.

Los talleres de los miércoles y los viernes de la serie 'Ciencia en chanclas' están completos durante todo el mes de julio. Las reservas están abiertas para las sesiones de agosto y pueden realizarse ya contactando con el Museo.

25 DE JULIO, SESIÓN HISTÓRICA SOBRE EL PONFEBLINO

La Fábrica de Luz. Museo de la Energía retoma las actividades de los 100 años de la entrada en pleno funcionamiento de la central de la MSP en Ponferrada. Así, este sábado 25 de julio de 11:00 a 12:30 horas tendrá lugar una sesión sobre el inicio de la construcción del Ponfeblino, justo cuando se conmemoran 102 años del inicio de la construcción de la línea ferroviaria que unía Ponferrada y Villablino, conocido popularmente como el Ponfeblino. La sesión es gratuita y para asistir, y por motivos de aforo, se requiere reserva previa.

Esta actividad se enmarca en la programación que conmemora los 100 años de la entrada en pleno funcionamiento de la antigua central de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP). Con este motivo, a lo largo de 2020 La Fábrica de Luz. Museo de la Energía lo celebra con una programación específica centrada en la difusión del patrimonio industrial y, concretamente, en la memoria de la central.

Escucha aquí la entrevista que ha realizado Esther Peñalba Aller a Yasodhara López, directora del Museo de la Energía de Ponferrada.