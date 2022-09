Se presenta un proyecto para dosificar la medicación a los mayores del medio rural de la provincia de León

El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, y su homólogo del Colegio Oficial de Farmacéuticos, Javier Herradón, han firmado este viernes en el Ayuntamiento de Camponaraya un convenio de colaboración para la implantación de un sistema de dosificación de medicamentos dirigido a personas con tratamientos complejos o con dificultades para cumplir con las pautas médicas que residen en el medio rural.

Morán ha señalado que el objetivo es aprovechar el trato cercano y accesible que dispensan los profesionales farmacéuticos a los vecinos y vecinas de los pueblos para ayudar a las personas que viven solas o que presentan problemas para tomar de forma correcta el tratamiento prescrito por el facultativo, a tener la medicación organizada por días de la semana y tomas bajo la supervisión de un sanitario.

Este programa, impulsado desde el área de Derechos Sociales que dirige la diputada Carolina López, está financiado al 100% por la institución provincial, que aporta al convenio 176.640 euros, y no supondrá ningún coste para los usuarios. De momento, se han adherido al proyecto 92 farmacias rurales de toda la provincia y se estima que, cada una de ellas, cuente con una media de ocho usuarios, lo que supone unos 736 pacientes, con un coste por paciente de 240 euros durante la vigencia del convenio, que se pondrá en marcha este sábado 1 de octubre y se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2023, con posibilidad de renovar de forma anual hasta un máximo de cuatro años.

Tal y como han expuesto los firmantes del convenio, los últimos datos sobre envejecimiento colocan a la provincia de León como la segunda más envejecida de la comunidad y con una tendencia a incrementar estos índices en los próximos años con el consiguiente aumento de la prevalencia de las enfermedades crónicas. Es decir, León, la segunda provincia más envejecida, de una de las comunidades más envejecidas, de uno países más longevos del mundo.

Además, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada dos pacientes mayores de 65 años no toma correctamente su medicación. Esta falta de control en la medicación, especialmente en la población más mayor y con enfermedades crónicas, limita la salud, la autonomía y la autosuficiencia de los pacientes. “Se calcula que entre un 30 y un 50% de los pacientes crónicos no toman su medicación o no lo hacen como les ha prescrito el médico, lo que genera un impacto tanto en su calidad de vida como en el coste para el sistema sanitario”, ha concretado Morán, que considera que esta iniciativa, además de redundar en la salud y la autonomía de los mayores del medio rural leonés, contribuirá a favorecer el mantenimiento de población en los pueblos de la provincia.

En este sentido, ha expuesto que la finalidad de este convenio es favorecer la independencia de los pacientes que viven solos, facilitarles la organización de tomas, reducir los errores en la manipulación y conservación de medicamentos y los problemas asociados a olvidos e intoxicaciones involuntarias, además de optimizar el uso de los medicamentos y reducir el almacenamiento de estos en el domicilio.

En cuanto a su desarrollo, el presidente de la Diputación ha explicado que “los centros de salud, los CEAS de la Diputación y las propias farmacias detectarán los posibles pacientes susceptibles de entrar a formar parte de este programa valorando aspectos como la polimedicación, la dependencia, el soporte familiar, el acceso a la farmacia o el conocimiento de la medicación por parte del paciente”.

Una vez que el paciente entre en el programa, “lo que hace el farmacéutico es agrupar y distribuir toda la medicación sólida que toma el paciente de acuerdo a lo prescrito por sus facultativos médicos de forma que el paciente tenga identificada claramente la medicación que tiene que tomar cada día en cada toma (desayuno, comida, cena y noche)”.

El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de León, Javier Herradón, ha señalado que el órgano colegial formará a los profesionales de las farmacias que participan en este programa sobre el Sistema Personalizado de Dosificación (SPD) facilitándoles un procedimiento normalizado de trabajo para la captación y evaluación de los pacientes, revisión de tratamientos, preparación de la medicación, forma de prestación del servicio y gestión de la facturación.

Esta iniciativa se enmarca en ‚León Sostenible’, el sello de calidad de la Diputación de León que distingue las políticas y acciones provinciales coincidentes con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) recogidos en la Agenda 2030, que, a su vez, generan un impacto social y medioambiental positivo en el mundo rural, contribuyendo así a su desarrollo.

La firma de este convenio se ha llevado a cabo en el Ayuntamiento de Camponaraya coincidiendo con la celebración en este municipio de la junta de gobierno de la Diputación de León, una apuesta del actual equipo de gobierno de llevar al territorio rural la celebración de este órgano que se veía truncada por la pandemia y que se ahora se retoma.