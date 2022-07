“EN LA PORTALADA” (Feliz día de los abuelos)

“Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla..” decía Antonio Machado. La mía, parafraseando al insigne escritor que “hablaba en verso y vivía en poesía” atesoro recuerdos de Remolina, mi pueblo, un precioso pueblecito de montaña, de singular belleza, raíz de mis raíces, en el que disfrutaba de las vacaciones junto a mis padres, mi hermana, mis abuelos maternos y mis tíos. Cual ‘Macondo’ sagrado, la memoria vuela libre hacia ese mosaico incólume de dicha, reminiscencia de la niñez, la edad dorada, asociada al dulce recuerdo de mis abuelos Dalmacio y María Dolores. Una cascada de emociones, un carrusel mágico de sensaciones desbordan mi alma, porque sé que la felicidad se cifra en momentos y la receta de la felicidad estaba a su lado, en esa cesta de frambuesas que de la mano de mi abuela, recogíamos juntas o en los deliciosos paseos por Los Barriales. Ejemplo de abnegación y sacrificio, de fortaleza ante la adversidad, me transmitió esa fe inquebrantable capaz de mover montañas y el amor por la tierra donde se entierran profundas las raíces, me enseñó a rezar cuando yo apenas sabía hablar letanías, oraciones y jaculatorias se agolpan en mi mente. La devoción por San Antonio, la misa dominical, la procesión de la festividad de Santa María Magdalena o los oficios de Semana Santa inundaban su tiempo. Siempre la recuerdo leyendo; de hecho fue mi abuela la que me inculcó el amor por la literatura desde muy temprana edad, pues crecí escuchando innumerables cuentos, leyendas, romances y poemas ‘Polinar’, ‘La Peguina’ o ‘El amigo Zarapico’ estaban entre mis favoritos, nunca me cansaba de escuchar la calidez de su voz elegante y aterciopelada. El Sabio consejo preciado, preciso, acertado constituía una lección de vida, la bondad infinita en su proceder, la alegría de la Navidad y su sonrisa eterna mi recuerdo constante. Retazos de inmensa ternura los sequillos, las roscas o las galletas de vino que con esmero preparaba para sus nietas, su capital su desvelo. Encajaba a la perfección con el carácter afable y alegre de mi abuelo, un visionario que opinaba que el desconocimiento de la historia nos condenaba a repetir los mismos errores, para mi abuelo el saber no ocupaba lugar ,por lo que la mejor herencia era el conocimiento, acostumbraba a decir que aparentar tenía más letras que ser mientras nos relataba mil aventuras de ‘Los Merodeadores del Bosque’ o ‘El Rey africano’ que hacían las delicias de todos los que lo escuchábamos embelesados, rendidos ante su oratoria y es que lo delataba su formación humanística adquirida durante sus años de estudiante en la afamada Cátedra de Lois, conocida popularmente como la ‘Universidad de la Montaña’, conocedor del latín y enamorado de la antigüedad grecolatina, voraz lector contaba con una nutrida biblioteca en la que saciar nuestra curiosidad, en volúmenes incomprensibles para nosotras, ricamente repujados.

Su única obsesión, era que sus hijos estudiaran y se formaran ya que consideraba el saber cómo el bien más preciado y el único que nadie podía arrebatarte. En sus manos habitaba un mundo de protección y seguridad, el refugio idílico para sus nietas. Se ocupó de infundirnos el valor de la palabra dada, tan importante como un contrato firmado, la lealtad y el honor. Trabajador incansable, siempre predicó con el ejemplo, sin duda la mejor enseñanza, su rectitud y enorme sentido de la justicia componían el retrato de un hombre bueno.

Mis abuelos mi mayor fortuna, un privilegio disfrutarlos, porque colecciono momentos maravillosos e irrepetibles que me acompañan desde mi más tierna infancia, por eso en un día tan señalado como éste, dedicado a los abuelos, desde la portalada, edén de nostalgia hoy y siempre mis besos van al cielo.

¡Feliz día a todos los abuelos!





SILVIA RODRÍGUEZ, COLABORADORA DE COPE BIERZO

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana ‘Con otra perspectiva’ en Cope.es/Bierzo.

Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, decidió estudiar esta carrera porque le apasiona la lengua y especialmente la literatura. Además, le encanta leer, escribir y escuchar buena música. Es feliz trabajando en equipo y entiende “que estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”.

Además, es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una gran labor en nuestra comarca. Enamorada de su profesión, la enseñanza. Es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal.

Se define como una persona vital, alegre, optimista y sobre todo con gran sentido del humor. Además, ha realizado el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del andaluz Miguel Velasco Nevado.

