Popi González abandona el Club Baloncesto Bembibre

El técnico ayudante del CB Bembibre PDM, Popi González, ha decidido abandonar el club debido a que ha recibido una oferta totalmente irrechazable en el extranjero. Por su parte, la entidad del Bierzo Alto no ha puesto problemas a su salida y trabaja contra reloj buscando un sustituto de garantías que pueda cubrir su baja en las labores técnicas y organizativas que cumplía el cordobés.

De hecho, el preparador andaluz, que cumplía este año su segunda temporada en Bembibre, aparte de asistente de Pepe Vázquez en el equipo de la Liga DIA, era preparador físico de éste. Además, dirigía el equipo júnior-sénior y coordinaba todo el trabajo con las categorías de formación del club berciano. Asimismo, se encargaba de distintas funciones organizativas dentro del club.

Después de quince meses, desde el club se agradece al entrenador cordobés los servicios prestados, su trabajo, implicación y esfuerzo en una etapa muy complicada dentro de la entidad. Asimismo, se le desea suerte en el futuro, tanto en sus retos personales como profesionales y deportivos.

Por su parte, el técnico cordobés ha querido dejar un mensaje de agradecimiento:

“Aunque nunca se sabe lo que nos deparará el futuro, me despido de este club dando las gracias a todas las personas que forman y han formado parte de él durante mi estancia en Bembibre. Me voy con pesar porque todo el mundo me ha acogido como un bembibrense y un berciano más y todos me han hecho sentir uno más en esta gran familia que es el CB Bembibre PDM. Reitero mi agradecimiento a todos vosotros por vuestra confianza, por permitirme llegar a la élite del baloncesto femenino español, y os deseo lo mejor en el futuro. Por último, os digo ‘hasta siempre’ no sin antes destacar el enorme trabajo y sacrificio de esta gente que ayuda a mantener este club a flote”.