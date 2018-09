La Ponferradina no falla en Coruxo y sigue en el liderato

La Deportiva Ponferradina sumó la quinta victoria de la temporada en tierras gallegas tras ganar 0-1 en Do Vao al Coruxo. El tanto de la victoria para los de Bolo llegó en 53 y fue conseguido por Yuri tras una bonita jugada de Dani Pichín. La Deportiva suma 16 puntos y sigue en el liderato tras las disputa de las primeras seis jornadas de liga.

Jon Pérez Bolo dio entrada en el once inicial a Saúl Crespo en el centro del campo y salió Isi de la alineación en comparación a la pasada jornada. Siguieron siendo titulares como en la últimas semanas Trigueros y Fran Carnicer.

El partido empezó con dominio de la Deportiva que tuvo varias ocasiones en los primeros minutos del choque. El minuto 1, ya Yuri tuvo un remate que se fue alto tras un centro desde la izquierda. En el 4 la volvió a tener el brasileño pero estuvo más atento el guardameta del Coruxo Alberto Domínguez para abortar la ocasión berciana. Un minuto después, Dani Pichín también lo intentó pero de nuevo el portero de los vigueses estuvo firme. En el 11 llegó una gran ocasión para los deportivistas pero el balón lo envió al larguero Yuri tras jugada fabricada por Dani Pichín. Los gallegos reaccionaron y Lucas Puime tuvo un disparo fuera del área pero atajo sin problemas Gianfranco. A partir de ahí y hasta el final de la primera parte mucho juego en el centro del campo aunque la Ponferradina seguía controlando el encuentro. Juampa y Jon García vieron poco después tarjetas amarillas y antes de llegar al descanso los locales tuvieron en el 42 una oportunidad pero el lanzamiento de Antón se fue desviado. Se llegó el final de los primero 45 minutos con el empate 0-0.

En el comienzo del segundo periodo Bolo realizó el primer cambio en la Ponferradina. Se fue el central Jon García y entró en el terreno de juego Jorge García. En el 53, la Deportiva se adelantó en el marcador. Yuri no falló y consiguió marcar 0-1. Buena jugada de Dani Pichín por la izquierda que dio un espectacular pase a Yuri y este no perdonó para batir la portería gallega. En el 63 muy buena intervención de Gianfranco que tuvo que intervenir para enviar el esférico a saque de esquina y así evitar el tanto del Coruxo. Un minuto después, otra gran parada del portero de la Ponfe que volvió a esta muy bien. Bolo dio entrada a Mattieu y a Pablo Espina y a pesar de las últimas ocasiones de los locales la Deportiva se supo reponer para controlar de nuevo el juego. En el 84 estuvo a punto de llegar el 0-2 pero no estuvo fino Jorge García tras pase de Yuri. Al final se mantuvo el resultado por la mínima y de esta manera la Deportiva suma 16 puntos y sigue en el liderato. Espectacular comienzo liguero para los deportivistas que están demostrando estar muy fuertes y firmes. En la próxima jornada en El Toralín encuentro ante el Rápido de Bouzas.

CORUXO: Alberto, Lucas Puime, Sergio Rodríguez, Javi Megía (Yebra min.78), Crespo, Jacobo Trigo (Manu Justo min.69), Juampa, Antón, Pablo Aguilera (Silva min.61), Fernando, Mateo. Entrenador- Jacobo Montes.

PONFERRADINA: Gianfranco Gazzaniga, Son, Ríos Reina, Jon García (Jorge García min.46), Míchel Zabaco, Óscar Sielva, Dani Pichín (Pablo Espina min.74), Trigueros, Fran Carnicer (Matthieu min.63), Yuri, Saúl. Entrenador-Jon Pérez Bolo.

ÁRBITRO: Álvaro López Parra (Cántabro). Asistentes: Luis Santamaría Carrión y Alberto Aranda Bujedo. Vieron cartulinas Juampa, Jon García y Crespo.

GOLES: 0-1 min.53 Yuri.

INCIDENCIAS: Partido de la sexta jornada del grupo primero de la Segunda División B y disputado en el Campo Do Vao de Coruxo.