La Ponferradina empieza el año con triunfo

La Deportiva Ponferradina ha terminado la primera vuelta y arrancado el año 2019 con una victoria 2-1 ante el Adarve. El encuentro estuvo controlado en todo momento por los bercianos aunque por momentos los madrileños dieron algún pequeño susto. Los blanquiazules se adelantaron en el 1 por medio de Yuri y el segundo gol tuvo que esperar hasta el 83 y el autor fue Dani Pichín. El tanto del Adarve llegó en 93. Fue conseguido por Miguel.

Jon Pérez Bolo presentó el once esperado. Dio entrada a dos de los nuevos fichajes: Manu García en portería y Kaxe en ataque. El resto lo previsible estando en defensa: Son, Ríos Reina, Trigueros, Míchel Zabaco. En el centro del campo: Óscar Sielva, Sául, Isi y Jorge García y para terminar en ataque, la pareja fue la formado por Yuri y el mencionado Kaxe.

El partido empezó muy bien para la Deportiva porque ya en el minuto 1 se adelantaba en el marcador por medio del delantero brasileño Yuri. Saúl envió el balón al segundo palo y el delantero deportivista no se lo pensó para empalmar con un gran disparo que se coló en la portería madrileña.

En el cinco, estuvo a punto de marcar el segundo los bercianos. Isi tuvo un buen lanzamiento desde fuera del área, pero estuvo atento Parra para enviar el esférico a saque de esquina. Poco después, vio la primera amarilla del choque el visitante Escobar.

En el 18, buena intervención de Manu García tras remate de cabeza de Miguel. Seis minutos después, buena ocasión para la Ponferradina. Fue tras un remate de Trigueros, tras saque de esquina pero el balón se fue por encima del larguero. En el 32, Ríos Reina tuvo un lanzamiento de falta directa pero se fue alto por poco. Siete minutos después, buena jugada de Son pero detiene Parra. Con el 1-0, se llegó el descanso.

La segunda parte empezó sin apenas ocasiones. Hubo que esperar al minuto 57, para ver un lanzamiento de Saúl Crespo. El jugador blanquiazul lo intento desde fuera del área, pero el balón se marchó rozando el poste izquierdo de la portería madrileña. En el 62, empezó a mover el banquillo. Dio entrada a Dani Pichín en la posición de Jorge García. Once minutos después llegó el segundo recambio en los blanquiazules. Se fue Kaxe y entró en el terreno de juego David Grande. Además, Saúl Crespo vio tarjeta amarilla y se perderá el próximo partido de los deportivistas que disputarán en El Plantío ante el Burgos. En el 79, clara ocasión del Adarve pero respondió Yuri que estuvo muy cerca de marcar el segundo. En el 83, no perdonó la Ponfe y consiguió el 2-0 por medio de un tanto de Dani Pichín. Fue después de un centro de Son desde la derecha y remató a media vuelta para marcar y dejar casi sentenciado el encuentro. Estuvo a punto de llegar el tercer con ocasiones pero no estuvieron acertados ni Yuri y David Grande en dos claras ocasiones. Ya en el 93, lo que llegó fue tanto del Adarve que consiguió Miguel. Con el guarismo de 2-1 se alcanzó el final del partido.

La Ponferradina de esta manera suma 36 puntos y sigue en la zona alta de la clasificación. Así terminan los bercianos, la primera vuelta del campeonato. En la próxima jornada, viaje al Plantío para enfrentarse al Burgos. El choque el próximo domingo a las 12:00 horas.

PONFERRADINA: Manu García, Son, Ríos Reina, Trigueros, Míchel Zabaco, Óscar Sielva, Isi (Carlos Bravo min.85), Saúl, Kaxe (David Grande min.73), Yuri, Jorge García (Dani Pichín min.62). Entrenador-Jon Pérez Bolo.

ADARVE: Parra, Mario, Jordi, Olmedo, Juanma, Portilla, Álvaro Sánchez, Miguel, Escobar (Darío min.80), Gianni (Javi Gómez min.67), Ónega (Berodia min.80). Entrenador-Jorge González 'Astu'.

ÁRBITRO: David Recio Moreno (Navarro). Asistido por Alaiz Gutiérrez Martino y Borja Munarriz Mateos. Amarillas para Escobar, Saúl Crespo y Portilla.

GOLES: 1-0 min. 1 Yuri, 2-0 min. 83 Dani Pichín, 2-1 min. 93 Miguel.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 19 del grupo primero de la Segunda B y disputado en el Estadio El Toralín de Ponferrada (4.284 espectadores). En el descanso del partido el presidente de la Ponferradina, José Fernández Nieto, entregó al obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, la recaudación del partido, que el club ha donado a Cáritas.