La Ponferradina cae goleada en Montilivi ante el Girona (3-0)

La Deportiva Ponferradina ha caido goleada en tierras catalanes, en el estadio Montilivi, (3-0), ante el Girona, en la vigésimosexta jornada de LaLiga SmartBank. Los tantos de los catalanes fueron materializados por Samu Saiz (min. 19), Juanpe (min. 74) y Juancà (min. 80). Los blanquiazules siguen en la zona alta de clasificación con 41 puntos, aunque se ven superados en la tabla clasificatoria por el Girona que también se coloca con 41 puntos.

El entrenador de la Deportiva, Jon Pérez Bolo, presentó un once inicial con Amir en portería, en defensa apostó por Paris Adot, Pascanu, José Amo y Ríos Reina. En el centro campo puso en liza a José Naranjo, Paul Anton, Agus Medina y Saverio, el ataque fue para Edu Espiau y Sergi Enrich como delantero centro. Hubo cinco novedades en la alineación, la de Amir en la portería, José Amo en el centro de la zaga, José Naranjo en el interior derecho, Saverio en el interior izquierdo y Edu Espiau en la media punta, respecto a la jornada anterior donde los bercianos perdieron en casa, ante Tenerife, 1-2.

El partido arrancó con mayor dominio de la Deportiva y fruto de ello los blanquiazules en el 4 tuvo Saverio un disparo que se fue alto. Los deportivistas lo volvieron a intentar en el 10 con una falta ejecutada por Ríos Reina que detuvo Juan Carlos. Cinco minutos más tarde, nueva ocasión de los blanquiazules con un remate de cabeza de José Naranjo que se fue alto.

En el 19, jarro de agua fría para los de Bolo ya que los gerundenses se adelantaron en el marcador. El autor del tanto fue Samu Saiz que recibió un pase entre líneas y con un liguero toque envió el esférico al fondo de la red para poner el 1-0 en el marcador.

Tras el tanto, la Deportiva intentó reaccionar y Edu Espiau en el 30 estuvo muy cerca de marcar, pero finamente el esférico se fue al palo. Seis minutos después la volvió a tener Edu Espiau y en esta ocasión el balón se fue al larguero.

Los blanquiazules lo seguían intentando y en el 44 Saverio tuvo un disparo que detuvo Juan Carlos. Con el 1-0 se alcanzó el final de los primeros 45 minutos.

La segunda parte arrancó con mucho respeto entre los equipos con mucho juego en el centro del campo y sin ocasiones claras de gol. Hubo que esperar hasta el 59 para ver la primera opción clara que fue para la Deportiva con un disparo de Agus Medina que se fue alto por muy poco. Los deportivistas seguían buscando el empate y en el 69 Sergi Enrich tuvo un remate que se fue al lateral de la red.

En el 74, nuevo jarro de agua fría para la Deportiva ya que el Girona aprovechó un saque de esquina para marcar el segundo. La jugada fue mal defendida por los de Bolo y el central de los catalanes Juanpe estuvo listo para rematar de cabeza al fondo de la red en segunda instancia. El choque con este tanto quedo prácticamente sentenciado.

En el 80 puso la puntilla el Girona con el 3-0 que materializó Juancà tras un lanzamiento que Amir no estuvo acertado en el despeje. El encuentro quedó sentenciado, aunque la Deportiva no se rindió para intentar marcar el gol del honor, pero al final no pudo ser y se llegó al final del partido con el mencionado 3-0.

Tras esta derrota, los blanquiazules siguen en la zona alta de clasificación con 41 puntos, aunque se ven superados en la tabla clasificatoria por el Girona que también se coloca con 41 puntos, pero por delante de los bercianos.

La Ponferradina disputará el próximo partido de liga el lunes, 14 de febrero a las 21.00 horas en casa, en el estadio El Toralín de la capital berciana, ante la Real Sociedad B.

FICHA DEL PARTIDO

3-Girona: Juan Carlos, Arnau, Santi Bueno, Bernardo, Juanpe, Jairo (Juancà, min. 62), Álex Baena, Pol Lozano, Borja García (Kebe, min. 76), Samu Saiz (Iván Martín, min. 67) y Stuani (Bustos, min. 67). Entrenador- Miguel Ángel Sánchez ‘Michel’.

0-Ponferradina: Amir, Iván Rodríguez, Pascanu, José Amo, Ríos Reina, José Naranjo (Juan Hernández, min. 56), Paul Anton (Erik Morán, min. 56), Agus Medina (Miguel Baeza, min. 78), Saverio (Yuri, min. 78), Edu Espiau y Sergi Enrich (Zalazar, min. 84). Entrenador- Jon Pérez Bolo.

Goles: 1-0 min. 19 Samu Saiz, 2-0 min. 74 Juanpe, 3-0 min. 80 Juancà.

Árbitro: Rafael Sánchez López (Colegio Murciano). Amonestó con tarjeta amarilla a Stuani (min. 21), José Amo (min. 54), Erik Morán (min. 62) y Yuri Ríos (min. 84).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimosexta jornada de LaLiga SmartBank disputado en el estadio de Moltilivi de Girona (5.675 espectadores).





