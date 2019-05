La Ponferradina acaba en la segunda posición de la liga regular tras ganar 1-3 al Adarve

La Deportiva Ponferradina acabó la liga regular en la segunda posición de la clasificación, tras la victoria 1-3 en tierras madrileñas ante el Adarve. Los tres tantos de los blanquiazules fueron de Jorge García, que realizó un gran encuentro. Los deportivistas estuvieron mejor en la segunda parte, donde mataron el choque tras el 1-1 con el que se llegó al descanso.

Los deportivistas suman 69 puntos y ya piensan en la fase de ascenso a Segunda División A. El sorteo este lunes en la sede la Federación Española de Fútbol a las 16:30 horas. Barakaldo, Cornellá, Badajoz son los posibles rivales en la primera eliminatoria para los bercianos.

Bolo presentó tres cambios en el once, respecto al del pasado fin de semana. En el interior derecho entró Óscar Lozano por Dani Pichín, que ni siquiera entró en la convocatoria para no forzar una posible suspensión de cara a la fase de ascenso. Algo parecido paso en ataque. Se reservó por la misma razón a Kaxe, que tampoco estuvo en la convocatoria y a Carlos Bravo, que estuvo en la lista de convocados pero no disputó minutos. Entraron en sus posiciones Jorge García y Bolaños respectivamente que formaron en ataque.

El partido arrancó con mayor intensidad para los locales del Adarve pero pronto los deportivistas cogieron el ritmo y el dominio del encuentro. En el 6, primera ocasión para la Deportiva por medio de Óscar Lozano que tuvo un disparo que se fue fuera, cerca del poste.

Dos minutos después, la Ponferradina se adelantó en el marcador por medio de Jorge García. Bolaños asistió a Jorge y este resolvió muy bien, con precisión ante De las Heras.

En el 16, respondieron los madrileños del Adarve. Miñambres tuvo un lanzamiento que se fue desviado. En el 24, la volvió a tener Óscar Lozano para la Ponfe, pero detuvo muy bien el portero de los locales. Un minuto después, el propio Lozano vio la primera tarjeta amarilla del choque.

En el 28, puso las tablas en el marcador el Adarve, gracias a un tanto materializado por Adigihibe. Buen centro que remató magistralmente el ‘siete’ de los locales.

Tras el empate, le costó reaccionar a la Deportiva y el encuentro estuvo muy disputado e igualado aunque las ocasiones fueron escasas. Ya en la recta final de la primera mitad, la tuvo Bolaños. Su remate de cabeza se fue alto. Con el empate 1-1, se alcanzó el descanso.

En la segunda parte, la Deportiva demostró su superioridad desde el principio. En el 47, Isi realizó un disparo que se fue cerca del poste izquierdo. Tres minutos después, tuvo que aparecer Jon García para enviar a saque de esquina el balón en una peligrosa jugada del Adarve.

A pesar de esa opción para los madrileños, en el 54 los bercianos pusieron las cosas claras, poniendo 1-2. El tanto de nuevo de Jorge García. El jugador de la Ponfe luchó por el esférico y realizó un disparo que se fue a la red, tras tocar en un defensor.

Bolo empezó a mover el banquillo. En el 55, saltó al terreno de juego Javier Zarzo en la posición de Óscar Lozano.

En el 68, llegó el triplete de Jorge García que consiguió el 1-3, en una gran jugada. Fue un golazo, con un gran zurdazo del jugador deportivista que se coló en la portería De las Heras.

En el 71, estuvo a punto de acortar distancias el Adarve, pero finalmente el lanzamiento de Adighibe se fue al larguero.

Un minuto después, segundo cambio en las filas blanquiazules con la entrada de Yuri, que volvía después de estar las últimas semanas lesionado. El brasileño entró en la posición de Bolaños. Solo entrar tuvo una buena opción en un mano a mano, aunque estuvo más atento el portero local.

En el 74, Isi la tuvo muy clara, pero estuvo muy bien el guardameta de los madrileños para evitar el tanto. Dos minutos después el que tuvo que aparecer fue el portero de la Deportiva, Manu García para realizar una gran parada.

Poco después, Bolo realizó el último cambio dando entrada a Saúl Crepo en la posición de Pablo Larrea.

Ya en el 90, Yuri estuvo a punto de marcar pero de nuevo apareció el guardameta del Adarve para evitar el cuarto. Se mantuvo el 1-3 y así se llegó al final del partido.

FICHA DEL PARTIDO:

1-ADARVE: De las Heras, Aldo (Gómez, min.59), Jordi, Olmedo, Souza, Rico (Escobar, min.66), Adighibe, Ónega, Jesús, Ángel, Miñambres (Margallo, min.68). Entrenador-Masero.

3-PONFERRADINA: Manu García, Son, Ríos Reina, Jon Garcia, Trigueros, Óscar Sielva, Óscar Lozano (Javi Zarzo, min.55), Pablo Larrea (Saúl Crespo, min.78), Bolaños (Yuri, min.72), Jorge García e Isi. Entrenador-Bolo.

ÁRBITRO: Víctor García Verdura (Catalán). Asistido por José Unai García Urbaneja y Marcos Molina Martínez. Tarjetas amarillas para Margallo, Gómez, Rico, Bolaños, y Óscar Lozano.

GOLES: 0-1 min.8 Jorge García, 1-1 min. 28 Adighibe, 1-2 min. 54 Jorge García, 1-3 min. 68 Jorge García.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 38 del Grupo I de Segunda División B disputado en el campo de García de la Mata de Madrid.