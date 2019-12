Ponferrada presenta un proyecto de Gestión del Patrimonio Forestal ante la Unión Europea

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, ha avanzado que se ha presentado recientemente ante la Unión Europea un proyecto de Gestión del Patrimonio Forestal que, en el caso de que resulte seleccionado, supondrá una inversión superior a los tres millones de euros.

El proyecto se presentó hace tres semanas y pretende aprovechar desde el punto de vista multidisciplinar los bosques, “un patrimonio inmenso que no se aprovecha y que forma parte de un movimiento de economía circular, no solo por el sector maderero, sino por la biomasa, la miel, los cotos cinegéticos y otras muchas cosas que hay por hacer y que no se hacen”.

En el caso de que la Unión Europea seleccione el proyecto, el Ayuntamiento de Ponferrada tendrá que aportar aproximadamente un 20 por ciento del presupuesto total.

Sin embargo, en el caso de que el proyecto sea desestimado, Ramón aseguró que “hay que seguir trabajando”, para lo que cuenta con “socios en la UE que permitirán conocer las líneas de ayuda en el periodo 2021-2027” y así “preparar proyectos que vayan en esa línea”.

Así lo apuntó durante su comida con los medios de comunicación, en la que aseguró que el Consistorio ejecutará próximamente obras por un valor de 3,4 millones de euros con aplicación a los remanentes presupuestarios del ejercicio 2018 que “vendrán muy bien a la ciudad”, así como otros proyectos “más pequeños” como es la implantación de wifi en diferentes lugares de la ciudad, unidos a actuaciones en la línea social, entre los que destacó la apertura de los comedores escolares en periodos vacacionales, la presentación de una opción de gestión del transporte público.

Todo ello, en aras de “llegar a un modelo” en el para que “en el proceso de normalización” de su llegada al Consistorio “tocan tomar decisiones complicadas y que no son populares” para “poder afrontar los problemas en su raíz”, como son “el tasazo aprobado para el tema del agua y basuras” que “se verá compensado con unos buenos servicios al menos a medio plaza”.